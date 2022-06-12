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Kilis’te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla olduğu iddialarına cevap

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis’te yaşayan Suriyeli sayısı Türk nüfusundan fazla olduğu iddiaları gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Haberde İnsan 12.06.2022, 12:21
Kilis’te yaşayan Suriyelilerin Türk nüfustan fazla olduğu iddialarına cevap

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis’te yaşayan Suriyeli sayısı Türk nüfusundan fazla olduğu iddiaları gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Vali Soytürk, Düzenlediği basın toplantısında, Son dönemde belirli çevrelerce özellikle sosyal medyada Kilis’te Suriyeli nüfusun Türk nüfusunu geçtiği yönündeki gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulduğunu ifade ederek, “Söz konusu bu iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyduk. Suriyeli sayısı 109 bin 667’dir. Geçici koruma kimliğine sahip ama son 2 yıldan beri pasif duruma düşen kişi sayısı 18 bin 504’tür. Dolayısıyla fiilen Kilis’te yaşayanların sayısı 91 bin civarındadır. Bu iki rakamı topladığımızda Kilis’te yaşayanların sayısı 237 bindir. 237 binin 91’e oranı ise yaklaşık yüzde 38,5 gibidir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Kilis’te yaşayan Suriyeli sayısı Türk nüfusundan fazla değildir” dedi.

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