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Kilis’te vatandaşlar kurbanlıklarını motosikletle taşıdı

Kilis’te kurbanlıklarını alan bazı vatandaşlar evlerine motosikletle götürdü.

Haberde İnsan 08.07.2022, 12:24
Kilis’te vatandaşlar kurbanlıklarını motosikletle taşıdı

Kilis’te kurbanlıklarını alan bazı vatandaşlar evlerine motosikletle götürdü.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de vatandaşlar kurbanlık alma telaşı yaşıyor. Kurbanlık satış alanlarında yoğunluk yaşanırken, küçükbaş kurbanlık alan vatandaşlar, evlerine kurbanlıkları tekneli motosikletlerle götürüyor. Küçükbaş hayvanın tanesi 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Motosikletle kurbanlık taşıyan vatandaşlar, kurbanlıkları motosiklet ile taşımanın zor olduğunu ancak evlerine para götürmek için yaptıklarını belirterek, kurbanlıkların tanesini 50 TL’den taşıdıklarını ifade ettiler.

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