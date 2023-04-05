Kilis’te günde 5 bin depremzedeye sıcak yemek ulaştırılıyor

Kilis’te, depremin ilk günlerinden itibaren 30 kişilik ekip ile günde 5 bin depremzedeye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremden ciddi oranda etkilenen illerden biri de Kilis oldu. Yaşanan afetin ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı kentte 30 kişilik ekip ile günlük 5 bin depremzedeye sıcak yemek ulaştırılıyor. Kilis Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Hacı Mustafa Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi’ndeki görevlilerince hazırlanan yemekler belirlenen noktalarda vatandaşlara dağıtılıyor. Yemekler, depremden etkilenen köylerdeki depremzedelere de gönderiliyor.

Kilis Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Aşevi sorumlusu Hakan Özaslan, günlük 3 bin ile 3 bin 500 arası vatandaşın yemek ihtiyacını karşıladıklarının altını çizerek, "Mübarek Ramazan ayındayız. Ramazan denince akıllara ilk olarak paylaşmak gelir. Paylaşmak da ailede başlar. Biz de kocaman bir aile olarak sıcak yemek ikramlarımızı iftar saatinde belirlenen noktalara ücretsiz olarak ulaştırarak vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz" dedi.