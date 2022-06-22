Kilis’te Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 1. Göç Çalışmaları sempozyumu düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonundaki Göç Çalışmaları sempozyumu saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. İçişleri Bakanlığı, Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi, İstanbul Üniversitesi ile 7 Aralık Üniversitesi işbirliğiyle Göç Çalışmaları sempozyumu düzenleniyor. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, dünya genelinde uluslararası göçmen sayısının iktisadi, siyasal problemler, savaşlar, iklim değişiklikleri, afetler ve diğer nedenlerle arttığını ifade ederek, “2000 yılında toplam göçmen sayısı 173 milyona, 2010 yılında 222 milyona, 2015 yılında 244 milyona, 2020 yılında ise 281 milyona ulaşmıştır” dedi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversite bünyesinde Ortadoğu Araştırmaları ve Uygulama Merkezi adı altında birim kurduklarını ifade ederek, “Bu merkez üzerinden akademik faaliyetlere başladık. İstanbul Üniversitesiyle işbirliği yaparak, çok güzel işler yapmaya başladık. Ağırlıklı olarak, Suriye ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Suriyeli göçmenlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz” dedi. Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, 2018 yılından bu yana Türkiye’de Yeni geçici koruma statüsünde Suriyeli sığınmacı kabul etmediklerini ifade ederek, “Buradaki insanların mobilizasyonu ve uyumunu sağlıyoruz. Ülkemizde 1.4 milyon, 196 farkı uyruktan ikamet izni olan var. Uluslararası öğrencisi olarak gelen var, Evlenmek, aile kurmak için gelmiş, yatırımcı olmak için gelmiş, iş kurmak için gelmiş, futbolcu, basketbolcu bu insanların ikamet aldığı 1.4 milyon kişi var. 3.7 milyon geçici sığınmacı olan Suriyeli var” dedi.

Vali Recep Soytürk ise yoğunluk bakamından sığınmacının bulunduğu kentin Kilis olduğunu ifade ederek, “147 bin nüfusumuz var. 91 bin Suriyeli sığınmacı var. 147 bin Türk nüfusumuz var, 91 bin Suriyeli nüfus var. Topladığımız zaman 237 bin kişi yapıyor. Suriyelilerin toplam nüfusa oranı yüzde 38’dir” ifadesini kullandı.

Yapılan konuşmalardan sonra 3 gün sürecek olan sempozyum başladı