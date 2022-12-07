Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kent protokolünün şehitlik ziyaretinin ardından Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Kuva-yi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyelerinin kente girişiyle kutlamalar başladı. Dernek üyeleri, kendilerini karşılayan protokol üyelerine Türk bayrağı hediye ederken, protokol üyeleri ise üyelere çiçek verdi. Daha sonra ise protokol dernek üyeleri ve vatandaşlar, Adnan Menderes kavşağından törenlerin yapılacağı Cumhuriyet meydanına kadar yürüyüş gerçekleşti.

Burada ise Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ile Kuva-yi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği Başkanı Reşit Yetimoğlu tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Saygı duruşundan ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra protokol üyeleri vatandaşların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşma ve okunan şiirlerden sonra kürsüye çıkan Belediye Başkanı Servet Ramazan, yaptığı konuşmada, “Bugün Anadolu’nun kadim şehri Kilis’in direnişinin 101. yılını kutlamaktayız. Vatanımıza yönelik hain saldırılara karşı kahramanca mücadele eden atalarımız, aylar boyunca eşsiz bir direnişle düşmanı şehrimize sokmayarak, tarihte benzeri az görülen bir destan yazdılar. 101 yıl önce yazılan bu şanlı destan, bugün Kilisliyim diyen her bir vatandaşımız için bir gurur ve sevinç kaynağıdır” dedi.

Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, 7 Aralık her Kilislinin İngiliz ve Fransızların esareti altında yaşamayı ret ettiğini gün olduğunu ifade ederek, “İstiklali ve istikbali uğruna bağımsızlığın ve özgürlüğün adıdır, 7 Aralık’ta bu toprakları bize vatan kılmak için canlarını seve seve feda edenlerin vatanıdır” dedi.

Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 1900’lü yıllarda emperyalist göçlerin oynadığı onun bir benzerinin şimdi de oynanmaya çalışıldığını ifade ederek, “21 yüz yılda aynı emellerini gerçekleştirmek için yine üzerimize geliyorlar. Biliyoruz yine gelecekler, ama merak etmesinler. Biz buradayız, bu bayrak kıyamete kadar inmeyecektir. Ezanlar, bu toprakların üzerinde okunmaya devam edecektir” dedi.

Kilis’in düşman işgalinden kurutuluşunun yıl dönümü nedeniyle yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Halk oyunları gösteri ile lise öğrencilerinin gösterisinden sonra resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Asker ve polislerin geçişi sırasında vatandaşlar, uzun süre asker ve polisleri alkışladı.