Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ali Yılmaz, memleketi Malatya’da düzenlenen askeri tören ile defnedildi.

Gaziantep’te çocuklarının yanındayken kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Kıbrıs Gazisi Ali Yılmaz’ın (68) cenazesi, memleketi Malatya’ya getirildi. Malatya Şehir Mezarlığı’nda ikindi namazı sonrası düzenlenen askeri törenin ardından cenaze namazı kılınan Gazi Ali Yılmaz’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri manga eşliğinde defnedileceği alana getirildi.

Yılmaz’ın cenazesine, çok sayıda yakınının yanı sıra Malatya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İl Müdür Vekili Halil İbrahim Kılıç ile askeri ve polis erkanı katıldı.