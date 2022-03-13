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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli’de yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İhsan Cihat Nayal, son yolculuğuna uğurlandı.
Haberde İnsan 13.03.2022, 14:35
Kocaeli’de yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İhsan Cihat Nayal, son yolculuğuna uğurlandı.
Kocaeli’de yaşayan Kıbrıs gazisi İhsan Cihat Nayal (79) dün hayatını kaybetti. Nayal’ın cenazesi, İzmit ilçesinde bulunan Fevziye Camii’nde kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı’na defnedildi. Törende askeri arkan ve Nayal’ın yakınları yer aldı.
İhsan Cihat Nayal’ın 5 gün önce bypass ameliyatı olduğu öğrenildi.