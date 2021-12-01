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Sağlık Bakanı Koca, “Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur.”
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Artvin’in Arhavi ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Özcan, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Haberde İnsan 01.12.2021, 19:21
Artvin’in Arhavi ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Özcan, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
İlçede yaşayan ve dün kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Özcan’ın cenazesi, Merkez Camisi’ne getirildi. Özcan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Kavak köyünde aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Özgün, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, Arhavi Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu ile vatandaşlar katıldı.