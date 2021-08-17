Kıbrıs gazisi, koyunlarını ekili arazilerden kovalarken kalp krizinden öldü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Kıbrıs gazisi, Uluabat gölü kıyısında koyunlarını çevirmek isterken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ayaz Mahallesi’nde ikamet eden Kıbrıs Barış Harekâtı gazisi Efrahim Güleç (67), Uluabat Gölü kıyısında ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Efrahim Güleç, pazartesi akşamı saat 19.00 sıralarında koyunlarını otlatmak için mahallenin Uluabat gölü kenarında bulunan merasına gitti. Bu esnâda ekili arazilere zarar vermemesi için dağılan hayvanlarını çevirmek isteyen Güleç, rahatsızlanarak yere yığıldı. Bir süre sonra çevredeki diğer çobanlar tarafından durumu fark edilen Kıbrıs gazisinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Efrahim Güleç, bugün Ayaz Mahallesi’nde toprağa verilecek.