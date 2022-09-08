Kıbrıs Barış Harekatı’nın tek şehit gazetecisinin eşyaları bağışlandı

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Rumlar tarafından tutsak edildikten sonra vurularak şehit edilen Gazeteci Adem Yavuz’un kişisel eşyaları ailesi tarafından Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Müzesine bağışlandı.

1974 yılında görevini icra etmek üzere Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Gazeteci Adem Yavuz, Rumlar tarafından tutsak edildikten sonra gözleri bağlanarak vuruldu. Tedavi altına alınan Yavuz, 26 Ağustos 1974 tarihinde Adana Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekatı’nın tek gazeteci şehidi olarak bilinen Yavuz’un memleketi Sivas’ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde kişisel eşyaları ailesi tarafından Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Müzesine bağışlandı. Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, Çınarlı köyüne giderek eşyaları teslim aldı. Yavuz’un eşyaları dernek binasında bulunan müzede sergilenecek.

“Amacımız Adem Yavuz ve bütün şehitlerimizi unutturmamak “

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, amaçlarının Adem Yavuz ve tüm şehitleri unutturmamak olduğunu söyleyerek, “Adem Yavuz’un hatıralarının olduğu ve burada ailesi tarafından saklanan emanetleri olduğunu öğrendik. Derneğimiz tarafından kurulmuş olan şehitler müzemizde şehitlerimizin emanetlerini sergiliyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı’ndaki tek ve ilk olan basın şehidimiz Adem Yavuz’un emanetlerini alarak kendi derneğimizde sergilemek istedik. Çünkü müzemiz ve garnizon şehitliğinde bulunan müzemizde yaklaşık 151 tane şehidimizin emanetlerini sergilemekteyiz. Adem Yavuz’un emanetleri ile 152 şehidimizin emaneti olacak. Amacımız Adem Yavuz ve bütün şehitlerimizi unutturmamak. Bu memlekete bedel ödemiş insanların hatıralarını yaşatmak için geldik ve şehidimizin ailesinden şehidimizin emanetlerini teslim aldık. Bu emanetleri bize güvenip veren ailemize de teşekkür ederim” dedi.

“Adem Yavuz’un şehadetini nöbet tutarken radyodan duydum”

Adem Yavuz’un yeğeni Aydın Yavuz, “1974’te ben Edirne’de askerdim. Amcam Adem Yavuz’un şehadetini nöbet tutarken radyodan duydum. Bir saat sonra astsubay gelerek ’Seni çağırıyorlar’ dedi. Askeri araçla ben İstanbul’a gittim. İstanbul’dan Ankara’ya geçerek şehidimizi aldık. Şehidimizi de alarak Sivas’a geldik ve defnettik. Amcam Adem Yavuz’un eşyaları bir takım elbise, bir paket sigara, bir tane kalem, bir tane saati Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine verdik. Onların da bu emaneti saklayacaklarından eminiz” diye konuştu.

“Döndüğünde yüzük takmayı düşünüyorlardı”

Aydın Yavuz’un eşi Hatice Yavuz ise, “Konuştuğu bir kız arkadaşı vardı, döndüğünde yüzük takmayı düşünüyorlardı. Ama olmadı maalesef, şehadet haberi geldi. Şehadet haberinin ardından konuştuğu kız arkadaşı üzüntüsünden intihar etti. O dönemlerde ben ve intihar eden kızın ablası hamileydik. Benim bir erkek evladım, onun ise bir kız evladı dünyaya geldi. Ben çocuğuma Adem ismini verdim, ablası ise intihar eden kız kardeşinin ismini verdi. En azından isimlerini yaşatabildik. Adem Yavuz şehit düştüğünde tüm köy halkının haberi olmuş fakat biz bilmiyorduk. Şehit olduktan 15 gün sonra eşyaları geldi. Biz bugüne kadar gözümüz gibi sakladık. Şimdi de Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine elimizle teslim ediyoruz. Orada değeri bilinir, her zaman anılır, biz de memnun oluruz” ifadelerini kullandı.