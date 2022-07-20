Kıbrıs Barış Harekatı’nı gaziler anlattı

Edirne’de Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yılı dolayısıyla düzenlenen törende gaziler yaşadıklarını anlattı.

Türkiye, İngiltere ve Yunanistan garantörlüğünde Türk ve Rum halklarının eşitliğine dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti 1960 yılında kuruldu. Kıbrıslı Rum silahlı örgütü EOKA, 1963’ten 1974’e kadar saldırılar düzenleyerek, Kıbrıs Türklerini ülke yönetiminden uzaklaştırdı. Adayı Yunanistan’a bağlama hedefine ulaşmak isteyen Rumların Kıbrıslı Türklere karşı zulmü artarak devam etti. Garantör ülke olan İngiltere ile Cenevre’de yapılan ortak müdahale görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca Kıbrıs Adası’nda yaşayan Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Harekatı başlatıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yılı Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin Edirne Şubesinde törenle kutlandı. Kıbrıs Barış Harekatı’ndan arşiv görüntüler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arşivinden o döneme savaşa dönemine ait fotoğraflar izlendi. Bir araya gelen gaziler o dönemde yaşadıkları zorlukları ve destanı anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, “Bir güç olduğumuz bu görevde 498 kahraman evladımızı Kıbrıs’ta şehit verdik. Yüzlerce gazimiz var. Ama hepinizden Allah razı olsun. Bu süreçte 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. yıldönümü. Barış ve özgürlük bayramımız kutlu olsun. Tüm Kıbrıs hatıralarıyla dolu kahraman gazilerimizi kutluyorum. Bu gün münasebetiyle TRT arşivinden yaşananlarla ilgili kısa bir sinevizyon gösterimi ve fotoğraf sergimiz olacak. Daha sonra ikram ile programımızı bitireceğiz. Bizlere bu onuru verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah kabir rahatlığı gazilerimize de uzun ve sağlıklı ömürler versin diliyorum” dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümü dolayısıyla bir araya geldiklerini belirten İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Uğur Ülgen, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum. Televizyon arşivlerinden talep ettiğimiz videolar ile başkanlığımızın gönderdiği 25 kare fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne bölge müdürlüğü olarak aile sosyal hizmetler müdürlüğümüz ile beraber sizlere sunacağız” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’a adaya savaş için değil barış için gittiklerini ifade eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu, “O günü yaşamak ve hatırlamak bizleri duygulandırdı. Bu savaşta benim unutamadığım tek şey var. Çok kıymetli basın mensubu Adem Yavuz orada gözleri bağlanarak esir düştü ve şehit oldu. Şuanda ülkemizde mezarı Sivas’tadır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü gelmiş geçmiş bütün şehitleri, ebediyete intikal eden tüm gazi arkadaşlarımı rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

(MB-