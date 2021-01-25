Kestel Belediyesi’nden asfalt hamlesi

Kestel Belediyesi, ilçe merkezinin farklı noktalarında asfalt ve kaldırım çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında yoğun mesaisine ara vermedi. Eskiyen veya yıpranan asfaltın yerine yeni asfalt uygulaması gerçekleştirerek sokaklarda, caddelerde ve kaldırımlarda kalite standartlarını yükselten Kestel Belediyesi, bu doğrultuda ulaşım güvenliğini de sağlamış oldu. Asfaltın yanı sıra parke ve bordür uygulamaları ile kaldırım çalışmaları da gerçekleştiren Kestel Belediyesi, yaya ulaşımında da güvenliği sağladı. Bu kapsamda 2020 yılında ilçede, 4 bin 600 ton asfalt kaplama , 45 bin metrekare kaldırım , 10 bin metrekare parke çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca 2020 yılında Kestel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne 5 adet iş makinesi olmak üzere toplam 7 araç kazandırıldı.

Ulaşıma büyük önem verdiklerini ve ilçe içerisindeki ulaşımın daha kaliteli olabilmesi için de cadde ve sokakların eskiyen ve bozulan asfaltlarını yenilediklerini belirten Başkan Önder Tanır, "Kestel Belediyesi olarak ilçe genelinde eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için hem yeni asfalt döküyoruz, hem de yama çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca imar planları neticesinde açılan yolların asfaltlanmasını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha güzel şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. İlçemizdeki mevcut ve yeni yapılan yolların asfaltlanmasını gerçekleştirerek ulaşımı rahatlatacağız. Kaldırımlarımızı da yenileyerek hemşehrilerimizin yaya ulaşımında da konfora önem veriyoruz. 2020 yılında iş makinelerimiz hiç durmadı. 4 bin 600 ton asfalt kaplama çalışması, 45 bin metrekare kaldırım, 10 bin metrekare parke çalışması tamamlandı. 2021 yılına daha yoğun bir program ile başladık. Yaptığımız ve yapacağımız bu çalışmalarla sokaklarımızı Kestel’e yakışır ve konforlu bir hale getiriyoruz” diye konuştu.