Kestel Belediyesi’nden amatör sporculara malzeme ve kıyafet desteği

Kestel Belediyesi, ilçede bulunan tüm amatör kulüplerin sporcularına, kıyafet ve spor malzemesi desteğinde bulundu.

Kestel Belediyesi, ilçedeki sporcuları unutmuyor. Belediye, ilçede bulunan tüm amatör sporculara antrenmanlarda ve müsabakalarda kullanmaları için kıyafet ve malzeme dağıttı. Forma, eşofman takımı, spor ayakkabı, krampon, çanta ve çorap gibi malzemeler, 15 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen programda sporculara teslim edildi. Programa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kaymakam Ahmet Karakaya, Kestelspor Kulüp Başkanı Barbaros Yıldız, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Turan Yavuz ve ilçe protokolü katıldı. Başkan Önder Tanır, ‘’Göreve geldiğimiz günden bu yana başta Kestel Belediyespor olmak üzere, ilçemizdeki tüm amatör sporcularımızın daima yanlarında olduğumuzu belirtmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Kestel Belediyesi olarak, spora ve sporcuya verdiğimiz önemi, ilçemize kazandırdığımız spor tesisleri, müsabaka alanları ve yeni branşlarla gösteriyoruz. Gençlerimizin derslerindeki başarıları bizleri mutlu ederken, sportif alanlardaki başarıları da göğsümüzü kabartıyor. Sizlerin başarısıyla iftihar ediyoruz. En büyük gayemiz, daha çok gencimizin spora yönelmesi ve kötü alışkanlıklarından uzak durması. Bu hedefimiz ile her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ancak bunu hep birlikte başaracağız. Bugünde ilçemizdeki yüzlerce amatör sporcumuza, yeni malzeme ve kıyafetlerini hediye ediyoruz. Sporcularımızın yeni malzemelerinin hayırlı olmasını diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum.’’ diye konuştu.