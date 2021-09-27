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Kestel Belediyesi’nden 2 bin anneye ’bebek gelişim seti’

Kestel Belediyesi tarafından başlatılan ’yeni doğan bebek’ projesi kapsamında 2041 anneye, içerisinde eğitim setleri ve temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı çantalar hediye edildi.

Haberde İnsan 27.09.2021, 15:14
Kestel Belediyesi’nden 2 bin anneye ’bebek gelişim seti’

Kestel Belediyesi tarafından başlatılan ’yeni doğan bebek’ projesi kapsamında 2041 anneye, içerisinde eğitim setleri ve temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı çantalar hediye edildi.

Kestel Belediyesi, Covid-19 dolayısıyla evden çıkmaları sakıncalı olan çiçeği burnunda anneleri ve yeni doğan bebekleri, bu zorlu süreçte unutmuyor. ’Yeni doğan bebek’ projesini başlatan Kestel Belediyesi, Beyaz Masa ekibi ile yeni doğum yapmış olan anneleri evlerinde ziyaret ederek, içerisinde eğitim setleri ve bebeklerin temel ihtiyaçlarının yer aldığı çantaları hediye ediyor. Kestel Belediyesi, 2019 Nisan ayından itibaren 2041 anneye, bebek gelişim setlerini ulaştırmış oldu.

Belediye Başkanı Önder Tanır, "İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çiftlerimizi unutmuyoruz. Çiftlerimizi tebrik etmek ve çocuklarının gelişimine bir nebze de olsa katkıda bulunmak için, göreve geldiğimiz gibi doğan bebek projesine başladık. Yeni doğum yapmış ailelerimizi ziyaret ederek içerisinde eğitim setleri ve bebeklerin temel ihtiyaçlarının yer aldığı çantaları hediye ediyoruz. Şu âna kadar 2041 annemizin kapısını çaldık ve bebek gelişim setlerini ulaştırdık. Hemşehrilerimizin bir parçası olduğumuzu her fırsatta hissettirmek istiyoruz" diye konuştu.

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