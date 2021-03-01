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Kestel Belediyesi’nde deprem tatbikatı başarıyla gerçekleşti

Kestel Belediyesi Hizmet Binası’nda, ‘Depremlere Hazır olma ve Tahliye Tatbikatı’ başarıyla gerçekleşti. AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve Belediye Başkanı Önder Tanır’ın takip ettiği tatbikat, gerçeği aratmadı.

Haberde İnsan 01.03.2021, 14:50
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Kestel Belediyesi’nde deprem tatbikatı başarıyla gerçekleşti

Kestel Belediyesi Hizmet Binası’nda, ‘Depremlere Hazır olma ve Tahliye Tatbikatı’ başarıyla gerçekleşti. AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve Belediye Başkanı Önder Tanır’ın takip ettiği tatbikat, gerçeği aratmadı.

Kestel Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen ‘Depremlere hazır olma ve tahliye tatbikatı’ başarıyla gerçekleşti. Senaryo doğrultusunda siren sesiyle başlayan tatbikatta, önceden belirlenen görevliler, birimlerde tahliye çalışmalarına yardımcı olurken, doğalgaz ve elektrik tesisatını kesti. Yaklaşık 2 dakika içerisinde binayı tahliye eden personeller, Bursa Valiliği tarafından belirlenen toplanma alanında buluştu. Senaryo gereği fenalaşan bir personel ise, afet bölgesine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak, hastaneye kaldırıldı. Kestel Belediyesi Başkanı Önder Tanır ve AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, başarıyla tamamlanan tatbikatı izledi.

‘’Deprem bölgesinde yaşamak, depreme her saniye hazırlıklı olmak demektir’’

Kamu kurumlarında çalışan personelin deprem anında neler yapması gerektiğini bilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Kestel Belediyesi Başkanı Önder Tanır, ‘’Bildiğimiz üzere ülkemiz ve şehrimiz, birinci derece deprem bölgeleri arasında yer almaktadır. Birinci derece deprem bölgesi demek, her an her saniye ‘depreme hazır ol’ demektir. Yapmış olduğumuz yapıların alt yapısından projelendirilmesine, imalatından kullanımına kadar sorumlu olduğumuzu ve asla ihmale gelmeyeceğini belirtmek istiyorum. Geçmişte yaşadığımız pek çok deprem var. Allah, bir kez daha yaşatmasın. On binlerce vatandaşımızı bu depremlerde ne yazık ki kaybettik. Bu noktada bizlere düşen tedbirli ve hazırlıklı olmak, vicdanen, aklen ve hukuken sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Bugün Belediye Hizmet Binamızda, senaryo gereği 5.5 şiddetinde bir deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Başarılı ve verimli bir tatbikat olduğunu düşünüyorum. Tatbikat, ani bir siren çalmasıyla başladı, herkes nasıl hareket edeceği konusunda bilinçliydi. Son olarak tüm personelimizle toplanma alanında buluştuk. Yaklaşık 2 dakika içerisinde bina tamamen boşaltıldı. Allah, gerçeğini yaşatmasın diyor, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ise şu sözlere yer verdi:

‘’Bugün burada, Kestel Belediyesi öncülüğünde bir deprem senaryosu gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde yaşadığımızdan dolayı, her an olası bir depremle karşı karşıya olabiliriz. Bunun öncesinde tatbikat yapmak ve deprem anında nasıl hareket edileceğinin farkına varmak bu konuda oldukça önemli. Kestel Belediyesi personelimiz, olası bir deprem yaşandığında aralarında yaptıkları görev dağılımı ile koordineli bir tahliye çalışması gerçekleştirebildiklerini, bu tatbikat ile bizlere gösterdi. Allah ülkemizi, insanlığımızı her türlü afetten, depremden korusun, uzak tutsun. Olası bir depremde, en az hasarla ve can kaybının olmaması dileğiyle, bu başarılı tatbikatların olası bir depremde de gerçekleşmesini temenni ediyoruz.’’
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