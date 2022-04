Keskin Tava, Lezzetiyle Ramazan Sofralarına Renk Katıyor!

Kırıkkale’de, sebze ve kuzu etinden yapılan yüzlerce yıllık lezzet olan Keskin tavası, kentin en önemli lezzeti olarak öne çıkıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2018’de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Keskin tava, Ramazan ayında da sofralara lezzet katıyor. Kuzu pirzola, domates, sarımsak, sivri biber, tereyağı, tuz ve pul biber malzemesi ile özenle hazırlanan kebap, 200 derecelik fırında 1 saat süreyle pişiriliyor.

Özel bir işletmede aşçılık yapan İrem Oğuz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Keskin tavanın yöre halkı tarafından uzun yıllardır yapılan ve sevilerek tüketilen bir et yemeği olduğunu söyledi.

"Kırıkkale yöresinde yetişen besi sığır ve kuzu eti kullanılıyor”

Yerli ve yabancı turistlerin en çok tükettiği bir yiyecek olduğunu ifade eden Oğuz, “Tava kültürü Anadolu’da bir hayli gelişmiş bir et yemeği kültürüdür. Tavada pişen etin lezzetinin fazla olduğu söylenir hep. Bu sebepten dolayı birçok şehrin kendi usulüyle kendine has tava yemekleri de ortaya çıkmıştır. Kırıkkale Keskin tava ise yöre halkımız tarafından uzun yıllardır yapılan ve sevilerek tüketilen bir et yemeğidir. Ayrıca gerek yöremizin halkı gerekse yerli yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yiyeceklerdendir. Kırıkkale Keskin Tava, yöremizde uzun yıllardır bilinen ve kültürel mirası olan bir ürünüdür. Kırıkkale yöresinde yetişen besi sığır ve kuzu eti kullanılıyor” dedi.

"İftarda misafirlerimize özel olarak hazırlıyoruz”

Çok eski dönemlerden itibaren kuzu eti ile hazırlanarak tavada kendine has yöntemle pişirildiğini beliren Oğuz, “Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da 2018’de coğrafi işaret belgesiyle tescillendi ve şöhreti de birçok ile yayılmış durumda. Keskin tavamız Ramazan ayında da sofralara lezzet katıyor. İftarda misafirlerimize özel olarak hazırlıyoruz” diye konuştu.

"200 derecelik fırında 1 saat boyunca pişiriyoruz"

Keskin tava hazırlanışı ve malzemeleri hakkında da bilgiler aktaran Oğuz, “Keskin tava yemeğimizde kullanılan gerekli malzemeler; kuzu pirzola, domates, sarımsak, sivri biber, tereyağı, tuz ve pul biber. Öncelikle fırın tepsisini yağlıyoruz üzerine doğranmış biber, domates ve birkaç parçaya bölünmüş olarak sarımsaklar ekliyoruz. Pirzolaların üzerine süsleyerek malzemeleri diziyoruz. Ufak parçalar şeklinde de tereyağı ekliyoruz. Üzerine de hafif tuz ve pul biber serpiştiriyoruz. 200 derecelik fırında 1 saat boyunca pişiriyoruz. Normalde Keskin tava, esnaf yemeği olarak kara fırınlarda pişiriliyor ama diğer fırınlarda da pişirebilirsiniz” şeklinde konuştu.