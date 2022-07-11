Kesintisiz enerji için kavurucu sıcaklarda zorlu bayram mesaisi

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, Kurban Bayramı’nda da kırsal bölgelerde kesintisiz enerji için kavurucu sıcaklarda zorlu mesai yapıyor.

VEDAŞ ekipleri, vatandaşın sağlıklı enerji hizmetinden kesintisiz ve sorunsuz şekilde yararlanması için Kurban Bayramı’nda da 24 saat esasına göre mesai yapıyor. Gevaş ilçesinin kırsal bölgesinde yakıcı güneşin altında elektrik direğine çıkan ekipler, kesintisiz enerji için gerekli kontrolleri sağlıyor. Ekiplerin bayramda da harcadığı yoğun mesai, özellikle kırsal bölgede yaşayan vatandaşın takdirini topluyor.

“Sağlıklı enerji için görevdeyiz”

İHA muhabirine konuşan Gevaş İlçe İşletme Şefi Cihan Alkan, Kurban Bayramı dolayısıyla görevde olduklarını belirtti. Vatandaşın güzel bir bayram geçirmesi amacıyla kırsal bölgede sahada olduklarını ifade eden Şef Alkan, “Bölgede gerekli kontrolleri sağladık. Yaptığımız kontrollerin ardından bundan sonraki görev alanımıza geçiş yapacağız. Herkesin Kurban Bayramını tebrik ederim” dedi.

“Yaz kış demeden çalışmaya devam ediyoruz”

Vatandaşa sağlıklı bir enerji vermek amacıyla bayram mesaisinde olduklarını dile getiren Arıza Onarım Bakım Personeli Ulaş Çelebi ise “Bölgede yaz kış demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bugün yüksek gerilim hattında rutin incelemelerimizi yaptık. Vatandaşımız karanlıkta kalmasın diye kontrollerimizi yapmaya devam ediyoruz. Ben buradan herkesin bayramını tebrik ederim” diye konuştu.