Irak’ın Türkmen şehri Kerkük’te şehit Hüseyin Demirci’nin anısına dikilen heykelin açılışı yapıldı.

Irak’ın Kerkük şehrinde şehit Hüseyin Demirci’nin anısına dikilen heykelin açılışı yapıldı. Türkmen toplum önderlerinden Ömer Köprülü tarafından projelendirilerek açılışı gerçekleşen heykel ve kitabenin açılış törenine Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan, Türkmen toplumunun önde gelen isimleri ile Türkiye’den Avrasya Türk Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz katıldı.

Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi yaptığı konuşmada, “Türkmen mücadelesinin sembolü olan bu heykel hepimizi birleştirildi. Emeği geçen başta Ömer Köprülü beyefendi olmak üzere herkese müteşekkiriz. Bu millet zannettiler ki Tembel Abbas’ın şehit edilmesi ile şehitlerimizle bitecek zannettiler Türkmen Milletini. Bu milletin önde gelen isimleri ağır işkenceler maruz kaldılar ama hiçbir zaman geri kalmadılar. 50 yıl öncesinden gelen mesaj hala içimizde. Allah herkesten razı olsun” diyerek mücadelenin devam ettiğini altını çizdi.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan da Kerkük’te şehit Hüseyin Demirci’nin anısına dikilen heykelin ve kitabenin takdire şayan bir çalışma olduğunu belirterek, Türkmen tarihinin önemli noktalarının kaleme alınmasının önemine vurguda bulundu.

Ömer Köprülü ise yaptığı konuşmada, “Şehit Hüseyin Demirci’nin, Tembel Abbas’ın heykeli geç kalmış da olsa 50 yıl sonra yapmak kısmet oldu. Bu çalışmayı yaparken ortaya kitap ve animasyon filmi çıktı. Tembel Abbas’ın kitabı ve Türkmen Milli Takımının filmi aklımıza geldi. Bunların hepsi hazırlandı” dedi. Köprülü, bu heykelin tüm Türkmen milletini temsil eden bir heykel olduğunu belirterek, kalıcı bir eserin ortaya çıktığının altını çizdi.

Kerkük’te bulunan Avrasya Türk Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz ise, “Heykelin açılışında A’dan Z’ye tüm Türkmen şahsiyetlerin bir arada gördüm, bu bizi mutlu etti. 20 yıl sonra bir vazife yerine getirildi” dedi.