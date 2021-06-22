Kent merkezinde yılan operasyonu

Adıyaman’da, kuzenleriyle birlikte yolda yürüyen küçük kızın üzerine doğru gelen yılan, itfaiye ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Adıyaman Merkez Yeşilyurt mahallesi 2176 Sokak içerisinde kuzeniyle birlikte yürüyen Hasret Güneş isimli 10 yaşlarındaki kız çocuğu üzerine doğru gelen yılanı fark ederek kaçmaya başladı. Yılanın Elif Kaçar’a, ait ikametin bahçe duvarının içerisine girdiğini gören Hasret Güneş, ev sahibi Kaçar’a haber verdi.

Durum üzerine olay yerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duvarda bulunan briketi çekiş yardımıyla kırarak 1 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı. Oldukça saldırgan olan ve yılan yakalama aparatını ısırmaya çalışan yılan, ekipler tarafından yılan torbasına konuldu. Yılan bu defa torbayı ısırarak torbaya girmek istemedi. Bir süre girmemek için direnen yılan daha sonra torbaya konuldu.

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden mahalle sakinleri balkonlardan itfaiye ekiplerini alkışlarla uğurladı. Operasyonla yakalanan yılan daha sonra il merkezine uzak bir alana bırakıldı.

Sokak ortasında yılanla karşılaşınca büyük bir korku yaşayan 10 yaşlarındaki Hasret Güneş, “Oradan yürürken bir titreme duyduk. Daha sonra baktım ayağıma doğru geliyor, ben de kaçtım” diye konuştu.