Kent ailesi bahar şenliğinde buluştu

Korona virüs pandemisinde en ağır yükü taşıyan sağlıkçılar yeni yeni nefes almaya çalışırken, bu süreçte büyük özveri ve güler yüzle görevlerini yapan Kent Sağlık Grubu çalışanları uzun bir aradan sonra bir araya gelip bahar şenliğinde yorgunluk attı. Tüm çalışanlara çaba ve emeklerinden dolayı teşekkür eden CEO Dr. Ruşen Yıldırım, “Kent ailesi olarak yaklaşık 2,5 yıl sonra maskesiz, yüz yüze ve yan yanayız. Tüm çalışma arkadaşlarım bu şenliği fazlasıyla hak etti” dedi.

Kent Hastanesi, Kent Alsancak ve Bayraklı Tıp Merkezleri ve Kent Onkoloji Merkeziyle Ege Bölgesi’nin sağlık gruplarının başında gelen Kent Sağlık Grubu yöneticilerden idari personele, hekiminden hemşiresine, yardımcı sağlık personelinden güvenlik görevlisine kadar nöbet dışındaki yüzlerce çalışanını sokak lezzetlerinin sunulduğu şenlikte buluştu. Hastane bahçesinde mesai sonrası başlayan şenlikte Oğuzhan ve Şule Akdeniz çiftinin kurduğu Retroband müzik grubu sahne aldı. Kuruluşundan bu yana hastanenin lobisinde her gün piyanosuyla hastalara müzik ziyafeti veren Oğuzhan Akdeniz, eşiyle birlikte sağlıkçıları eğlendirdi.

Şenlikte bir araya geldiler

Pandeminin ilk vakalarının görülmeye başlandığı 2020 Mart ayından bu yana herkes gibi maske takmaya başlayan ve çalışırken de çıkarmayan Kent Sağlık Grubu çalışanları şenlikte maskesiz bir araya gelerek, hem eğlendi hem de yorgunluk attı. Pandemi sürecinde hem çalışanların hem de hastaların sağlığını korumak için çok üst seviyede önlemler aldıklarını belirten Kent Sağlık Grubu CEO’su Dr. Ruşen Yıldırım, “Pandemi tüm dünya için kötü sonuçlar yaşadığımız bir süreç oldu. Kent ailesi olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de çalışanlarımız özveriyle, güler yüzle hizmet verdi. Ama koşullar çok zor ve ağırdı. Hepimiz çok yorulduk. Tüm çalışanlarımız bu şenliği hak etti. Uzun bir süreden sonra bir birimizin yüzünü maskesiz görüp, yan yana gelebildik. Hep birlikte pandeminin yaşattığı stresi ve yorgunluğu eğlenerek attık, moral depoladık. Dilerim bir daha böylesi pandemiler yaşanmaz” diye konuştu.