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Kendisine verilen sahte parayı dükkanında böyle sergiliyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde esnaflık yapan Erkan Demir, kendisine verilen sahte parayı, üzerine ‘Sahtekar insanların eseriyim’ yazarak dolandırıcıların utanması ümidiyle dükkanına astı.

Haberde İnsan 22.01.2021, 12:52
Kendisine verilen sahte parayı dükkanında böyle sergiliyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde esnaflık yapan Erkan Demir, kendisine verilen sahte parayı, üzerine ‘Sahtekar insanların eseriyim’ yazarak dolandırıcıların utanması ümidiyle dükkanına astı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaklaşık 20 yıldır bakkal dükkanı işleten Erkan Demir, bir gün iş bitiminde paraları saymak için eline aldı. Bu sırada eline aldığı parada bir tuhaflık olduğunu sezen Demir, paranın sahte olduğunu fark edince büyük üzüntü yaşadı. Sürekli bu tarz sahte paralarla karşılaşan Demir, kendisine verilen sahte paranın üzerine ‘Sahtekar insanların eseriyim’ diye yazarak, belki dolandırıcılar bu yazıyı görüp, utanırlar ümidiyle parayı dükkanına asarak sergileyeme başladı. Demir, şimdi ise yeniden bu tarz durumlar yaşanmaması için, vatandaşlardan aldığı her paranın sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu kontrol ediyor.

“Bizim gaflet anımıza denk geliyor”

Esnaf olduğu ilk günden beri sahte para çilesini çektiklerini söyleyen Erkan Demir, “Bu aralar bu sahte parayı da çok iyi geliştiriyorlar. Bazen anlamamız mümkün olmuyor. Gözden kaçabiliyor. Çünkü müşterinin yoğun olduğu anda adam arada kaptırıyor, anlayamıyorsun. Sonradan hissediyorsun acısını ama o da tabii geçmiş oluyor. Sahte insanların olduğu memlekette mutlaka sahta para da gelecek. Bu da bir gerçek. Sahtekar insanlar buna tenezzül edeceklerdir. Yapacak bir şey yok. O da bizim gaflet anımıza denk geliyor” dedi.

“Sahtekar insan utanmaz. Utansa zaten sahtekarlık yapmaz”

Sahte paradan kendisinin az çok anladığını söyleyen Demir, bu tarz sahte paralar verildiğinde o günkü bütün kazancını yok olduğunu belirtti. Dolandırıcıların görüp de utanması umuduyla parayı astığını söyleyen Demir, “Ben zaten az çok anlıyorum, normalde elime aldığım zaman anlarım ama bazen burada duran arkadaşlarımız da kaçırıyorlar. Akşam elime bir aldım, paranın sahte olduğunu fark ettim. Yapacak bir şey yok, geçmiş olsun. Genelde kontrol ediyoruz ama arada kaçıyor. Bazen çok yoğunluk oluyor. Bu işi yapan kişiler zaten buradaki yoğunluğu tespit edip ona göre girerler içeriye. Onlar öyle tek başına gelip girmezler. Genelde Sinemize çekiyoruz. Sineyi küçük esnaf çekiyor. Biz büyük marketler gibi değiliz. Sinemize çekiyoruz, içimize atıyoruz. Onların yine kontrol makineleri falan var, onlardan kaçmaz ama bizden kaçıyor işte. Küçük esnaf zaten zor durumda, bir de arada bir böyle sahte para gelince zor duruma düşüyoruz. Adam bir 100 lira, 50 lira sahte para verdiği zaman bizim o günkü bütün karımız gidiyor. Boşuna kürek sallıyoruz bu bir gerçek. Allah onları ıslah etsin, buna tenezzül edenleri de, bunları yapanları da. En azından belki görür de utanırlar diye paranın üzerine ‘Sahtekar insanların eseriyim’ diye yazdım, koydum oraya. Belki utanır diye düşündüm, gerçi sahtekar insan utanmaz. Utansa zaten sahtekarlık yapmaz. Herkes kendi yağında kavrulmuyor artık, yanıyoruz, kavrulma işi bitti. Küçük esnafın durumu zor, bir de buna rağmen böyle sahtekar insanlar gelip bize böyle paralar kaptırıyorlar, yazık günah. Bittik zaten, ne kaldı ki? Bütün esnaf ağlıyor, hafta sonu kapatıyoruz, doğru düzgün açmıyoruz dükkanımızı. Zaten işlerimiz sıkıntılı bir de bunlar çıkıp böyle paraları getirip bize veriyorlar. Yazık, günah” diye konuştu.

“3 kuruş kazanacağım diye buradaki esnafın canını yakmasınlar”

Her insanın bir olmadığını, iyi insanların yanında bu şekilde sahtekar insanların da olduğunu kaydeden Demir, “İnsan güvenecek, mutlaka güvenmesi lazım. Herkes böyle değil. Böyle sahtekar insanlar da var içimizde. Ama bunlara karşı artık ne diyelim? Herkes biraz elini vicdanına koyarsa, yani bir kötülük geldiği zaman elimizle, dilimizle, kalbimizle düzeltmediğimiz zaman herkes görmezlikten gelirse herkes kötü olur o zaman. Kötülük , çürük domates gibi her tarafı çürütür. Bir kötülük gördüğümüz zaman onu elimizle, dilimizle, kalbimizle düzeltelim. Yapabildiğimiz kadarıyla yapalım ki; bu insanlar böyle şeylere meyletmesinler. Ufak tefek böyle şeylere meyil edipte 3 kuruş kazanacağım diye buradaki esnafın canını yakmasınlar. Haram para. Allah her şeyin helalinden versin de harama tenezzül eden, 3 kuruş kazanacağım diye bunu kendine kar sayanlara Allah yardım etsin. Çünkü öyle bir şey yok. O aldıkları ufacık paralar onlara hiçbir zaman bir şey kazandırmayacak, devamlı daha da kötüye gidecekler. Zarar edecekler. Bir alırken bin kaybedeceklerdir. Haramın binası olmaz. 3 kuruşa tenezzül edilmez” şeklinde konuştu.

“Hem dünyada hem de ahirette hesabı çok ağır olacak onlar için”

Böyle dolandırıcılık yapanların iki dünyada da yanına kar kalmayacağını vurgulayan Demir, “Allah sonumuzu iyi etsin inşallah. Allah milleti ıslah etsin. Böyle kötüleri de Allah ıslah etsin ki iyilere zarar vermesin. Biz dürüst çalışıyoruz, helal çalışmaya çalışıyoruz. Kimsenin hakkını yememeye çalışıyoruz. Hak, hukuk çok büyük bir meseledir, çok büyük bir sorumluluğu vardır. Bunu bu şekilde yapanlar kendilerine kar saymasınlar. İnan ki çok büyük zarar ediyorlar, hem dünyada hem de ahirette. Hesabı çok ağır olacak onlar için. Dünyada da kazanamayacaklar. Aldıklarını kat kat ödeyecekler, çocuklarından çıkacak” ifadelerini kullandı.
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