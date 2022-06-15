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Kendinden geçmiş halde davul çalıyordu, köpeğin havlaması ile neye uğradığını şaşırdı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, köy düğününde kendinden geçmiş bir halde tokmağını sallayan davulcu, köpeğin havlaması sonucu neye uğradığını şaşırdı. Davulcu panikten davul çalmayı bırakırken, o anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Haberde İnsan 15.06.2022, 13:20
Kendinden geçmiş halde davul çalıyordu, köpeğin havlaması ile neye uğradığını şaşırdı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, köy düğününde kendinden geçmiş bir halde tokmağını sallayan davulcu, köpeğin havlaması sonucu neye uğradığını şaşırdı. Davulcu panikten davul çalmayı bırakırken, o anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Olay Çemişgezek ilçesi Yemişdere köyünde yaşandı. Köyde kurulan düğünde davul çalan bir kişiye, köpek havlayarak tepki gösterdi. Köpeğin havlamasından ürken davulcu, tokmağını sallamayı bırakarak bölgeden hızla uzaklaştı. Köpeği, köy sakinlerinden biri sakinleştirdi. Davulcu olay yerinden uzaklaşırken, cep telefonu kamerasına yansıyan olay yüzlerde tebessüm oluşturdu.

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