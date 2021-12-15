Kendi kazalarını işte böyle kaydettiler

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde kullandıkları patpat üzerinde eğlence amaçlı video çeken iki genç, kendi kazalarını görüntüledi. Devrildikleri anı kaydeden iki genç, ölümün kıyısından kıl payı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Karapürçek ilçesinde iki genç, tarım aracı olarak da tabir edilen patpat ile gezintiye çıktı. Gezinti esnasında o anları kayda alan gençler, viraja girdikleri esnada patpatın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan patpat devrilirken gençler ise ölümün kıyısından son anda kurtuldu.