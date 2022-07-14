Kendi donanmasını kurdu... Tek amacı Deniz Kuvvetleri’ni tanıtmak

Gölcük ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki emekli Deniz Astsubayı Yusuf Akmeşe, hobi olarak başladığı gemi modelciliğini mesleğe dönüştürdü. 22 yıldır hobi olarak gemi modelciliği ile ilgilenen Akmeşe, açtığı atölyede 12 yıldır hediyelik gemiler üretiyor. Birbirinden güzel maket ve model gemiler yapan Akmeşe, görev yaptığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda bulunan gemilerin de birebir benzerlerini üretiyor. Kendisine adeta donanma inşa eden Akmeşe’nin tek amacı, gençlere Deniz Kuvvetleri’ni tanıtmak.

"500 öğrenciye ders verdim"

1986 yılında deniz astsubayı olarak göreve başladığını, 2010 yılında ise emekli olduğunu belirten Akmeşe, 24 yıl görevini başarıyla sürdürdüğünü söyledi. Model gemi yapımı hobisini görev yaptığı yıllarda edindiğini ifade eden Akmeşe, "Donanma içerisinde resim kursları vardı, orada ders alarak resim yapmaya başladım. Daha sonra gemi modelciliği kurslarına geçiş yaparak gemi yapmaya başladım. Emekli olduktan sonra önce askeri okulda, sonra da kurslarda bu konuyla alakalı 500 öğrenciye ders verdim. Bu becerinin sadece donanma içerisinde kalmasını istemedim, dışarıya çıkmasını istedim ve öğrencilere ders verdim. Amerika, Yunanistan gibi çeşitli ülkelere yaptığım gemilerin satışlarını yapıyorum" dedi.

"Asıl amacım, Deniz Kuvvetlerinin tanıtılması"

Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan gemilerin maket ve modellerini yaptığını kaydeden Akmeşe, "TCG Anadolu’nun modeli, Piri Reis denizaltısının modeli, Savarona, Kartal İstimbotu, Nusret Mayın Gemisi, sahil güvenlikler, çeşitli gemilerin maketlerini, hediyelik gruplarını, sehpasını, saatini, tablosunu yapmaya devam ediyoruz. Sadece donanmaya alakalı değil, bütün denizcilikle ilgili ürünleri yapıyorum. Benim asıl amacım Deniz Kuvvetlerinin, Donanmanın tam anlamıyla görsel olarak tanıtılmasıdır. İstanbul Deniz Müzesi’nin açılışı için Osmanlı döneminden kalma tablolar yaptık. Ülkemiz tarafından TCG Anadolu ve TCG Trakya yapılıyor. TCG Anadolu şu an yapım aşamasında. TCG Anadolu bizim ilk helikopter, uçak, lojistik gemimizdir. Biz TCG Anadolu maketinin yapımını tamamladık. Bu uğraş çok güzel bir uğraş, severek yapılması gerekiyor. Sevgiyle bu iş yapıldıkça hem manevi hem de maddi gelir elde edebilir" ifadelerini kullandı.

Model ve maket gemilerin fiyatı ise 150 TL ile 25 bin TL arasında değişiyor.