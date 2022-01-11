Kendi çırağını kendisi yetiştiriyor

Nevşehir’de nesli tükenmekte olan mesleklerin başında yer alan ayakkabı tamirciliği işiyle uğraşan Ahmet Akbudak, çırak bulamaktan yakındı.

Babasının yanında çırak olarak yetişen Ahmet Akbudak, usta olunca çırak bulamadığı için oğlunu çırak yaptı. 30 yıl babasıyla ayakkabı tamirciliği yapan Akbudak, 10 yıldır da oğluyla birlikte mesleğini devam ettiriyor. 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ahmet Akbudak, “İlkokuldan çıkar çıkmaz bu mesleğe başladım. Bu benim baba mesleğim. Halen de devam ediyorum. Şu an kış sezonu olduğu için işlerimiz iyi. Bot fiyatları pahalı olduğu için herkes eski ayakkabısını yaptırmak istiyor. Bu da bizim işimize geliyor. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Çırak bulamadıklarından yakınan Akbudak, “Sorun çırak bulamamak. Çırak yok, yetişen yok. Oğlumla idare ediyoruz. İleride ne olur bilmiyorum. Ben 40 yıldır yapıyorum. Bu meslek benim baba mesleğim. Babam bıraktı biz devam ediyoruz” dedi.

Baba mesleğini devam ettirmek isteyen Murat Akbudak da yaptığı açıklamada, “Ben üçüncü kuşağım. Dedemden babama, babamdan da bana geçti. Şu an bu meslekte yetişen kimse yok. İnşallah ileride benim çocuklarım bu mesleğin başına geçer. Ben 10 yıldır bu mesleği yapıyorum. Benden sonra bu meslekte usta yok. Kimse yetişmiyor. Kış sezonu olduğu için talepler iyi. Fiyatlar yükseldiği için herkes tamir ettiriyor” dedi.

Botun yenisini almak yerine tamir ettirmeyi tercih eden müşteri ise, “Piyasa pahalı olduğu için eskiyi yaptırmayı tercih ettim” şeklinde konuştu.