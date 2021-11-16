banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Süleyman Demirel'in 'Korsan Baba' oluşunun hikayesi...
Süleyman Demirel'in 'Korsan Baba' oluşunun hikayesi...

Kenan Evren’e tepki gösteren eski eserler sevdalısı Suvar mezarı başında anıldı

Bursa’da birçok tarihî eserin yok olmasını önleyen ve Türkiye’nin ilk bağımsız sosyal hizmetler uzmanı (kamu denetçisi) Cemşit Suvar, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı. Anma programına sadece bir kişinin katılması üzüntüyle karşılandı.

Haberde İnsan 16.11.2021, 14:36
Kenan Evren’e tepki gösteren eski eserler sevdalısı Suvar mezarı başında anıldı

Bursa’da birçok tarihî eserin yok olmasını önleyen ve Türkiye’nin ilk bağımsız sosyal hizmetler uzmanı (kamu denetçisi) Cemşit Suvar, vefatının 18. yılında kabri başında anıldı. Anma programına sadece bir kişinin katılması üzüntüyle karşılandı.

Nilüfer’in Zirafta (Konaklı) köyünde 1923 yılında dünyaya gelen Cemşit Suvar, 15 Kasım 2003 yılında prostat kanserinden 80 yaşında vefat etti. Cemşit Suvar’ın babası Mehmet Rıza’nın Atatürk’ün silah arkadaşı olduğu biliniyor. Bütün hayatını tarihî eserlerin korunmasına adayan emekli kimya mühendisi Cemşit Suvar, emekli maaşını da kitaplara ve belgesel çekiminde kullandığı fotoğraf makinası ve kameralara yatırıyordu. Suvar’ın koleksiyonunda özel basım ansiklopediler, kitaplar, eski yazı eserler yer alıyordu. Cemşit Suvar; Tekke ve Sülûkî camileri başta olmak üzere birçok tarihî eserin yok olmasını önlemiş, yargı yoluyla usulsüzlükleri iptal ettirmiş, yıllarca süren hukuk mücadeleleri vermişti.

Cemşit Suvar, Kenan Evren’in, "Bayrak düşer kaldıran olmaz" sözleri üzerine köşke gönderdiği mektupta, "Kaldıran olur paşam!" diyerek tepki göstermişti. Bunun üzerine Çankaya’ya davet edilen Suvar, yapılan 4 saatlik görüşmenin sonunda Evren tarafından bağımsız sosyal hizmetler uzmanı ilân edilmişti.

Ölümünden sonra birkaç yıl belediye ve çeşitli sosyal kurumlar tarafından mezarı başında anılan Suvar, aradan yılların geçmesi ile unutuldu. Suvar’ın 18. ölüm yıl dönümünde, Pınarbaşı’ndaki kabrini sadece Ali Turan isimli arkadaşı ziyaret etti. Ali Turan, emekli eserler sevdalısı Cemşit Suvar ile ilgili hatıralarını anlatırken, kendisine gösterilen vefasızlıktan dert yandı.

Suvar ile Kenan Evren arasındaki diyaloğu da anlatan fahri çevre müfettişi ve atlet Ali Turan, “Arkadaşım Cemşit Suvar’ın ölümünün 18. yılında onu anmak için buraya geldim. Kader arkadaşım Cemşit Suvar Bursa aşığıydı. Türkiye’nin ilk bağımsız sosyal hizmetler uzmanıydı. Benim de Eski Eserleri Sevenler Kurumuna girmeme kefil olmuştu. Onunla 10 yıl beraber oldum ve ondan çok şey öğrendim. Bana ecdadımızın eserlerini ve Bursa’mızı sevdirdi. Bursa için çalışma şevkini bana aşıladı. Vefatının üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen onu hiç unutmadım. Onu çok özlüyorum ve saygıyla anıyorum. Mekânı cennet olsun’’ diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6