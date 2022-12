Kemoterapi hastalarının yüzünü peruklarıyla güldürüyor

Eskişehir’de 3 kez yumurtalık kanserine yakalanan 64 yaşındaki Mediha Yıldız, Dünya Kuaförler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Ceylan ve ekibi tarafından yürütülen projeyle ücretsiz peruk sahibi oldu. Peruk kullanmanın moralini yükselttiğini kaydeden Yıldız, “Hayat her şekilde güzel, saçlı da saçsız da ama bir perukla ya da bandanayla sevdiklerimizin karşısına çıkıp onları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor” dedi.

14 yıl önce yumurtalık kanserine yakalanan 64 yaşındaki Mediha Yıldız’ın hastalığı, başarılı tedavinin ardından 2016 ve 2019 yıllarında 2 kez daha nüksetti. Eskişehir’de kemoterapi gören Yıldız’ın, tedavisi nedeniyle saçları dökülmeye başladı. Tedavi süreci boyunca kendisiyle birlikte ailesinin de moralini yükseltmek isteyen Yıldız, peruk almaya karar verdi. Eskişehir’de peruk satın almak istediği günde, CMC CAT Dünya Kuaförler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Ceylan’ın yürüttüğü kanser hastalarına ücretsiz peruk projesini öğrenen Yıldız, hastalığını belgeleyen epikriz raporunu göstererek peruğunu aldı. Yıldız, başka hastaların da projeden yararlandığını söyledi.

Daha fazla hastayı yüz hatlarına uygun ücretsiz perukla buluşturmak istediklerini kaydeden Dünya Kuaförler Konfederasyonu Başkanı Ceylan imkânlarını genişleterek projeyi 81 ile yaymayı hedeflediklerini belirtti. Ceylan, Eskişehir’in yanı sıra Kütahya ve Afyonkarahisar’daki hastalara peruk gönderdiklerini söyledi.

“Çok mutluyum”

Yürütülen proje aracılığıyla kemoterapi gören başka hastaların da peruk alabilmesi nedeniyle mutlu olduğunu aktaran Mediha Yıldız, “2008’den bugüne Mustafa bey hep yanımda oldu. Beni hiç kırmadı. Bana daha önce de peruk verilmişti ve ben sağlığıma kavuştuktan sonra başkasına hediye etmiştim. Onlar da bu vesileyle mutlu oldu. Çevreme de Mustafa beyin kemoterapi gören hastalara peruk hediye ettiğini söyledim ve başkaları da bundan yararlandı. Kemoterapi gören kişiler epikriz raporlarını getirerek teslim ediyorlar. Böyle resmî bir şekilde bu işlemler devam ediyor. Ben çok mutluyum, çok da memnunum. Kendisi iyi ki var” diye konuştu.

“Hayat her şekilde güzel, saçlı da saçsız da”

Moralinin yükseldiğini ve mutlu olduğunu belirten Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

“Allah kimseye vermesin, bu süreç zor. Hafta başında kemoterapi aldım ve bugün şiddetli ağrılarım var. ‘İnşallah geçecek’ diye dua ediyorum. Ben dökülen her bir saçımızın telinin bize can olarak geri döneceğini düşünüyorum. Avuç avuç dökülüyor ama inşallah bunlar bizlere hayat vererek geri dönecek. Hayat her şekilde güzel, saçlı da saçsız da ama bir perukla ya da bandanayla sevdiklerimizin karşısına çıkıp onları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor”

“Şimdiye kadar kanser hastalarımıza 2 bin 700 tane peruk verdik”

Proje sayesinde kanser hastalarına 9 yılda 2 bin 700 adet peruk temin ettiklerini söyleyen Mustafa Ceylan, “Bir proje başlatayım diye düşündüm. Şimdiye kadar kanser hastalarımıza 2 bin 700 tane peruk verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Belirli organizasyonlarla elde edilen bağışlarla birlikte kanser hastalarımıza peruk temin ediyoruz ve onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Dünya Kuaförler Konfederasyonu olarak inşallah 81 ilde bu projeyi yapacağız. Bu perukları başka illerden de istiyorlar ama yetemiyoruz. Eskişehir’de de çok hastamız var, Kütahya ve Afyonkarahisar’a da veriyoruz. Türkiye çapında bunu yapmak için çabalıyoruz. Uzun yıllar bu projeyi sürdürmek ve insanları mutlu etmek istiyoruz. Onları mutlu gördükçe biz de nasıl daha çok peruk elde edebiliriz diye çabalıyoruz. Hastalar buraya geldiklerinde moralleri çok bozuk oluyor. Yavaş yavaş saçları dökülmeye başlıyor. Biz de kesiyoruz ve özel bir alanda çeşitli perukları denetiyoruz. Onların yüzünde gördüğümüz tebessüm bile bize yetiyor zaten. Bu sebeple bu işi 9 seneden beri azimle yapmaya çalışıyoruz” dedi.