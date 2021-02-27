banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Papağan 'Ufuk' insan gibi konuşuyor
Papağan 'Ufuk' insan gibi konuşuyor
İşyeri fotoğraflarını paylaşmak kovulma sebebi sayıldı
İşyeri fotoğraflarını paylaşmak kovulma sebebi sayıldı
İmamoğlu, Danla Biliç'le buluşuyor
İmamoğlu, Danla Biliç'le buluşuyor
Jason Statham Tarihi Atlas Sineması açılışına katıldı
Jason Statham Tarihi Atlas Sineması açılışına katıldı

Kemoterapi alırken bile kramponunu yanından ayırmadı

Antalya’da 13 yaşındayken kan kanseri teşhisi konulan 17 yaşındaki Yaşar Taş, tedavi sürecinde futbolu bırakmaması, azmi, başarma hırsı ve hayallerine olan inancı ile lösemiyi yenerek sağlığına kavuştu. Yaşar, kemoterapi gördüğü esnada bile krampon, futbol topu ve formasını yanından ayırmadı. Tedavisi hafifledikten sonra yazıldığı futbol okulundan atılmamak için hastalığını gizleyen Yaşar, “ İlk başta yürümekte dahi zorluk çekiyordum, futbol oynayacağım günlerin hayalini kurarak ayağa kalktım. Her şeyi futbola borçluyum. Futbol beni hayata bağladı” dedi.

Haberde İnsan 27.02.2021, 11:41
3
Kemoterapi alırken bile kramponunu yanından ayırmadı

Antalya’da 13 yaşındayken kan kanseri teşhisi konulan 17 yaşındaki Yaşar Taş, tedavi sürecinde futbolu bırakmaması, azmi, başarma hırsı ve hayallerine olan inancı ile lösemiyi yenerek sağlığına kavuştu. Yaşar, kemoterapi gördüğü esnada bile krampon, futbol topu ve formasını yanından ayırmadı. Tedavisi hafifledikten sonra yazıldığı futbol okulundan atılmamak için hastalığını gizleyen Yaşar, “ İlk başta yürümekte dahi zorluk çekiyordum, futbol oynayacağım günlerin hayalini kurarak ayağa kalktım. Her şeyi futbola borçluyum. Futbol beni hayata bağladı” dedi.

Antalya’da 13 yaşındayken, Antalyaspor’un alt yapısında oynayan Yaşar Taş, futbol antrenmanları sırasında eskisi gibi performans göstermediğini fark ederek ailesi ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kontrole gitti. Yapılan kontroller ve bir dizi muayenelerden sonra Yaşar’ın Lösemi olduğu ortaya çıktı. Konulan ilk teşhisin ardından derhal hastaneye yatırılan Yaşar, 1.5 yıl kan kanseri tedavisi gördü. Yaşar, tedavi gördüğü esnada krampon, futbol topu ve formasını yanından ayırmayarak sürekli futbol maçları izledi. Kendisine olan inancı ve spora olan aşkı sayesinde kanseri yeneceğinden emin olan Yaşar, hastanenin içerisinde bile top sektirmeye başlayarak antrenman yapmaya çalıştı. 1.5 yıl gördüğü tedavinin ardından hastaneden ayrılan Yaşar, ilaç tedavisine başladı. Bu esnada, arkadaşlarının desteği ile Muratpaşa Belediyespor’a kayıt oldu. Muratpaşa’ya başladığı ilk günlerde antrenmanların ona çok ağır geldiğini söyleyen Yaşar, takımdan atılmamak adına hocalarından hastalığını gizledi. Yavaş yavaş aldığı ilaçların dozu düşünce kendisini daha iyi hisseden Yaşar, azmi ve kararlığı ile çok çalışarak 2 yılın sonunda 17 yaşında Muratpaşa Belediyespor A takımında antrenmanlara başladı. Kanseri, spora ve futbola olan aşkı ile yendiğini söyleyen Yaşar, onu hayata bağlayan en büyük etkenin futbol olduğunu belirtti. Yaşar’ın en büyük hayali önce Antalyaspor’un kadrosunda daha sonra ise Avrupa Liginde top koşturmak.

“Futbol sayesinde kanser olduğumu anladım”

Kanseri, futbol aşkı ile yendiğini söyleyen 17 yaşındaki Yaşar Taş,” Bundan 5 sene önce kanser hastası oldum. Küçüklükten beri gelen futbol aşkım vardı. Kahramanmaraşlıyım. Futbolu orada başladım mahallede, okulda her yerde oynuyordum. Antalya’ya geldim dedemin yanına. Antalyaspor istemişti beni. Antalya’ya geleli bir hafta olmuştu, eskisi gibi heyecanımın yoktu, koşamıyordum. Hastaymışım meğer haberim yoktu. Futbol sayesinde kanser olduğumu anladım” diye konuştu.

“Hastanede yattığım süre boyunca futbol topum ve kramponum, formam hep yanımdaydı”

Hastanede yattığı süre boyunca aklından futbolu çıkarmayan Yaşar, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gittim. Kanser olduğum anlaşıldı. Acilen yatırdılar. 1.5 sene hastanede yattım. Hastanede yattığım süre boyunca futbol topum ve kramponum, formam hep yanımdaydı. Hastanede sürekli futbolcuları izliyordum. 1.5 sene sonra ilaç tedavisi almaya başladım. Muratpaşa Belediyespor kulübüne yazıldım arkadaşlarım sayesinde. Orta saha olarak başladım oynamaya. İlk başlarda top oynarken çok zorlandım ama hırs yaptım. Çok fazla çalıştım. 2 sene sonra gidişatımı beğendiler, daha iyi yerlerde olabileceğimi düşündüler. Artık Muratpaşa A takımında idmanlara çıkıyorum. Daha iyi yerleri hedefliyorum. Yeter ki emeklerim boşa gitmesin tek isteğim bu” şeklinde konuştu.

“Futbol olmasaydı kanseri yenemezdim”

Futbol olmasa kanseri yenemeyeceğini söyleyen Yaşar, “Futbol benim için her şey. Ailem kadar değerli. Futbol olmasaydı kanseri yenemezdim. Hırs yaptım insanlar benimle dalga geçmesin diye, hırsımı da futbola borçluyum. Hastaneden çıkıp Muratpaşa Belediyespor’da oynamaya başladığımda bir hocamız vardı. Çok kuvvetli idman yaptırıyordu. Ben de o zamanlar hastayım ama söylemiyorum takımdan atılmamak için. Her gün 40 dakika koşuyorduk. Ben hep en arkada kalıyordum. Daha sonra aldığım ilaçlar git gide azaldı. Bir baktım her şey çok iyiye gidiyor. Ben kanseri futbol sayesinde yendim. En büyük hayalim futbolcu olmak. En büyük destekçilerim ailem, özellikle babam” ifadelerini kullandı.

“Futbol aşkı beni hayata bağladı”

Futbolun kendisini hayata bağladığını söyleyen Yaşar, “Hastanede yatarken en büyük moralim futboldu. Eğer futbolun hayalini kurmasam iyi olamayacaktım. Futbol aşkı beni hayata bağladı. Benim gibi bu hastalığa yakalananlara tek tavsiyem sporu sevin, spor yapın. Hastanenin içerisinde bile top sektiriyordum. İlk başta yürümekte dahi zorluk çekiyordum, futbol oynayacağım günlerin hayalini kurarak ayağa kalktım. Her şeyi futbola borçluyum. Futbol beni hayata bağladı” açıklamalarında bulundu.

“Hedefim ilk olarak Antalyaspor”

Yaşar, hedeflerinden bahsederek konuşmasını şöyle tamamladı: “Hedefim ilk olarak Antalyaspor. Antalyaspor kadrosunda yer almak istiyorum. Galatasaray’ı da çok seviyorum. Orada da oynamak isterim. Daha sonra Avrupa ligindeki takımlar olabilir. Emeklerimin boşa gitmeyeceğini, karşılığını alacağımı biliyorum.”
Yorumlar (0)
banner422
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Konyaspor 25 31
12. Sivasspor 24 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19