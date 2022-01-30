Keltepe Kayak Merkezi en yoğun haftasını yaşıyor

Türkiye’nin 53. kayak merkezi olan ve kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Keltepe Kayak Merkezi’nde okulların ara tatile girmesiyle bir haftada 10 bin kayak severe hizmet verdi.

Karabük’ün 2 bin rakımlı Keltepe Dağı’nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen Keltepe Kayak Merkezi kar yağışı sonrası ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte vatandaşların uğrak noktası olan kayak merkezinde son bir haftada 10 bin kişiyi ağırladı. Beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile birlikte kayak tesislerinde inceleme yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, son yılların en güzel kar yağışını yaşadıklarını ve kısa sürede binlerce insanın ziyarete geldiği söyledi.

Geçen yıla oranla kayakçı ve snowboardcuların çok daha fazla arttığı bir kayak merkezi haline geldiğini kaydeden Vali Güler, “Özellikle son bir haftada 10 bin yakın insanımız buraya geldi. Kayak karla beraber değer kazanıyor. Özellikle son günlerde yağan karın faydasını gördük. İnşallah belli aralıklarla kar yağışı devam ederse kayak merkezimiz hak ettiği yere ulaşmış olacak. Alt yapısı belli bir seviyeye ulaştı. Şuan bir tek konaklama ile sıkıntımız var onun dışında eksikliklerimiz giderildi. Artık bölgemizin en önemli destinasyonlarından biri oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte, Karabük, Zonguldak ve Bartın’da kayak bilmeyen vatandaşlarımıza kayak öğretmeye çalışırsak kısa sürede bölgemizi kayak kültürünü belli bir yere taşımış olacağız. Karabük, Zonguldak ve Bartın’dan vatandaşlarımız buraya büyük ilgi gösteriyor. İnşallah zamanla hem bu bölgenin vatandaşına hizmet verirken, ülkemizin diğer illerindeki kayakla uğraşan insanlarımız burayı ziyaret etmiş olacaklar. Biz yaptığımız yatırımlardan memnunuz. Bölgemiz güzel ve iyi bir merkez kazanmış oldu. Burası diğer kayak tesislerine göre fiyat bakımından çok uygun. Vatandaşlarımız gelip görsün çocuklarına kayak öğretsin diye fiyatlarımızı düşük tutuyoruz. Bölgemiz adına güzel bir yatırım kandırıldı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Karabüklüler de zaman içerisinde burada kayak yapmayı öğrenmiş olacaklar” dedi.

Amatör ve profesyonel pistlerde genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden insanın eğlenceli vakit geçirdiği kayak merkezinde renkli görüntüler oluştu.

2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pistiyle hizmet veren kayak merkezini bir haftada 10 bin kişi ziyaret etti. Kayak ve snowboard keyfini doyasıya yaşayacak olan kayak severler 690 metre uzunluğundaki 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleriyle de kayak merkezinin beyaz örtüyle kaplanan doğal güzelliklerini görme fırsatı yakalarken amatör ve profesyonel pistlerde, genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden vatandaş eğlenceli vakit geçiriyor.