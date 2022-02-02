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Kelkit’teki kahvehanelerde kış mevsiminde çaydan çok sıcak süt satılıyor

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde gelenek haline gelen ve tüm Türkiye’ye örnek olarak yaygınlaşan kahvehanelerde süt uygulaması ilgi görüyor.

Haberde İnsan 02.02.2022, 09:41
Kelkit’teki kahvehanelerde kış mevsiminde çaydan çok sıcak süt satılıyor

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde gelenek haline gelen ve tüm Türkiye’ye örnek olarak yaygınlaşan kahvehanelerde süt uygulaması ilgi görüyor.

Kış mevsiminin uzun ve soğuk geçtiği, organik sütün merkezi Kelkit ilçesinde yaklaşık 13 yıl önce kahvehane ve çay ocağı işletmelerinde çay, kahve ve oralete alternatif olsun diye başlatılan süt servisi uygulaması sürüyor. İlçede artık bir gelenek haline gelen ve kış ayının gelmesiyle birlikte kahvehanelerde yerini alan uygulamadan vatandaşlar da memnun. Sabah saatlerinde sağılarak taze bir şekilde ilçede bulunan kahvehanelere servise hazır bir şekilde getirilen sütlere, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. İlçede yaşayanların büyük bir kısmının tarım ve hayvancılıkla uğraşması nedeniyle uzun süren kış mevsiminde zaman geçirmek için akın ettikleri kahvehanelerde süt uygulamasına memur ve öğretmenler de ilgi gösteriyor. Hafta içi 10, hafta sonu ise günlük 15 litreye yakın süt tüketildiğini dile getiren kahvehane esnafı Abuzer Önal, yazın çay, kışın da süt sattıklarını ve bu uygulamanın devam edeceğini söyledi.

“Sütün besleyiciliği çaydan daha fazla”

Hayvancılık ve tarımla uğraşan Fırat Yüce, kendi hayvanlarından sağılan taze sütleri her gün kahvehanelere götürdüğünü söyleyerek ’’Hayvancılık ve tarımla uğraşıyorum. Kendi doğal sütümüzle peynir, çökelek buna benzer ürünler yapıyoruz. Sütün bir bölümünü de Kelkit’te kahvecilikle geçimini sağlayan arkadaşlarımıza götürüyoruz. Onlar da burada pişirip vatandaşlara kışın soğuk ortamda ikram ediyorlar. Kışın soğuk günlerini böyle geçiriyorlar. Annem sağımını yapıyor hayvanların bakımını birlikte yapıyoruz doğal yollarla besleniyorlar sütümüzde yoğurdumuz da organik, insanlar gönül rahatlığıyla gelip görüp alabilirler. Merkeze yakınız 2 kilometre mesafedeyiz hava şartları iyi olursa yürüyerek götürüyorum. Hava şartları soğuk olursa kendi arabam var onla merkeze gidiyorum. Süt kültürü çocukluğumuzdan beri var. Bizim bu zamana kadar evimizden inek eksik olmadı. Büyükbaş hayvancılıkla uğraştık, 2010-2012 yıllarında küçükbaş hayvan işletmeciliği de yaptım. Kahvelerde kuşburnuydu kekikti buna benzer ürünler çıkınca süt de talep edildi, niye süt satılmasın neticede arkadaşlarda başladılar süt satmaya. İçen de memnun satan da memnun yani çaydansa sütün besleyicilik oranı daha yüksek. Herkes memnun gönül rahatlığıyla içebilirsiniz sütlerimizi" diye konuştu.

“Süt satma işi bizde bir gelenek haline geldi”

Süt uygulamasının vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen kahvehane esnafı Abuzer Önal, “7 senedir kahvecilik yapıyorum. Sürekli çay satıyoruz kahveci olduğumuz için çay, kahve, oralet gibi ürünlerden sonra ne yapalım dedik. Kışın bir farklılık getirmek için süt pişirdik, satmaya da başladık. Baya bir ilgi oldu yani artık bizde bu bir gelenek haline geldi. Yazın çay satıyoruz kışın hem çay hem süt satıyoruz. Sütün kışın besin değeri daha yüksek oluyor. Yoğurt yaptığınızda bile yoğurdu çok sert oluyor. Günde ortalama 10 litre süt tüketiyoruz cumartesi günleri bu biraz daha artıyor 15 litreye çıkarıyoruz. Herkesi süt içmeye beklerim.” dedi.

“Köy sütünden tatmadan gitmiyorum”

Bu geleneğin babalarından ve dedelerinden kaldığını dile getiren Fatih Akar, ‘’Şehir dışından her geldiğim zaman doğal olduğunu bildiğim için buranın köy sütünden tatmadan gitmiyorum gerçekten güzel bir lezzet. İnsanlar hayvancılıkla uğraştıkları için süt uzak bir içecek değil bize. Çocukluğumuzdan beri köylerden bildiğimiz bir lezzet. Şehir dışından da geldiğimiz için bunu bu kadar doğal organik bulmak çokta mümkün değil. İlçemizde bu mevcut, tercih ediliyor. Süt insan vücudunda boğaz sertleşmesi, boğaz ağrısı gibi rahatsızlıkların tedavi yöntemi. Biz bunu babamızdan gördüğümüz için devam ettirmekte iddialıyız inşallah devamı gelecek’’ ifadelerini kullandı.

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