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Keles’i dolu vurdu

Bursa’nın Keles ilçesinde bazı köylerde dolu yağışı etkili oldu. Çiftçilerin mahsûlü dolu sebebiyle zarar gördü.

Haberde İnsan 09.06.2021, 19:38
Keles’i dolu vurdu

Bursa’nın Keles ilçesinde bazı köylerde dolu yağışı etkili oldu. Çiftçilerin mahsûlü dolu sebebiyle zarar gördü.

Keles’e bağlı kırsal Sorgun Mahallesi’nde sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağan dolu köy ve tarlaları beyaza bürüdü. Dolu sebebiyle çilek, kiraz ve sebze bahçeleri zarar gördü. Çiftçiler devletten yardım beklediklerini söyledi.
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