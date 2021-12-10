Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kudüs davası yalnızca Filistin’deki Müslümanların değil, tüm İslam aleminin davasıdır. Teşkilat olarak Filistin davasının dünya gündeminde hak ettiği yere getirilmesi için gayretlerimizi sürdürmeliyiz.”
Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu
Elazığ’da bir esnafın iş yerinde beslediği kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.
Haberde İnsan 10.12.2021, 10:07
Elazığ’da bir esnafın iş yerinde beslediği kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bir esnafın "Tekir" adını verdiği yavru kedi ile "Miro" adını verdiği yavru köpek, arkadaşlıklarıyla ilgi görüyor. Birlikte büyüyen ve birbirinden ayrılmayan iki yavru, dostlukları ve oyunlarıyla vatandaşların da ilgi odağı oldu. Tekir ve Miro’nun sevimli hallerini gören müşteriler bu duruma şaşırarak, hayvanların video ve fotoğraflarını çekmeden iş yerinden ayrılmıyor.