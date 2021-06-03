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Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde birlikte büyüyen kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Haberde İnsan 03.06.2021, 11:13
Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde birlikte büyüyen kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Cumalıkızık Mahallesi’nde yaşayan Uğur Demirci, kedi ve köpeğinin küçükken birbiriyle kaynaştığını, birlikte büyüdüğünü söyledi. Görenlerin bu duruma şaşırarak hayvanların video ve fotoğraflarını çektiğini anlatan Demirci, "Altı aylık köpeğim vardı, yanına bir-iki hafta önce 1,5 aylık kedi aldık. Normalde bu cins köpekler yavruyken etrafa alışır. Sonra hiç bir hayvanı veya insanı kabul etmezmiş diye duymuştuk, lakin çok çabuk kaynaştılar. Kedi ile köpek bir arada olmaz, fakat bunlar oynayarak bir arada büyüyor. Birbirlerine çok düşkünler, kavga etmezler" diye konuştu.
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