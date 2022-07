Kedi ‘Döner’ dönercinin maskotu oldu

Eskişehir’de bir esnafın sokakta bulduğu ve ismini ‘Döner’ koyduğu sokak kedisi, adeta iş yerinin maskotu haline geldi.

Eskişehir’de bir esnafın dükkanında bulunan ‘Döner’ isimi verilen kedi, iş yeri sahibinin can dostu oldu. Tarihi Odunpazarı bölgesinde döner işletmeciliği yapan esnaf Murat Etli, bir yıl önce sokakta yaralı halde bir kedi buldu. Belediyenin yaralı kediyi iyileştirmesinin ardından, dükkana geri gelen kedi, bir yıldır bu bölgede yaşamaya başladı. Her gün dükkanda döner yemekten büyük keyif alan kediyi gören vatandaşlar, kediye sevgi gösterisinde bulunmayı da eksik etmiyor. 24 saat iş yerinde kalan kedi ‘Döner’ ile duygusal bir bağ kuran esnaf ve müşteriler, ‘Döner’in iyi bir dost olduğunu belirterek vatandaşlara kedi beslemeleri önerisinde bulundu.

“Müşterileri kandırarak onlardan da yemek alıyor”

Kedinin bir yıldır her öğünde kendisinden döner beklediğini ifade eden esnaf Murat Etli, “Kedimizle aramızda büyük bir bağ oluştu. Kendisi dükkanın maskotu ve bekçisi oldu. Fazla insan seven bir kedi. Kendisini her saat besliyoruz. Buna rağmen çok sevgi dolu bir kedi olduğu için müşterileri kandırarak onlardan da yemek alıyor. O dükkanımıza geldiğinden beri neşemiz arttı. Birbirimizden ayrılamayız artık” dedi.