Keçiören’de pikniğe engel yok

Keçiören Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü Engelli Birimi, engelli bireylere yönelik ilçede bulunan kent ormanında piknik etkinliği düzenledi.

Keçiören Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü bünyesindeki Engelli Birimi, ilçedeki engelli bireylere yönelik Kartaltepe Kent Ormanı’nda piknik etkinliği düzenledi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı piknikte engelliler ve aileleri doğayla iç içe mangal keyfinin tadını çıkardı. Belediyeye ait otobüslerle mesire alanına götürülen engelliler daha sonra evlerine bırakıldı.

“Bir engellimizin gönlü tüm dünyadan daha zengindir”

Farklı engel grubundan birçok özel bireyin ve ailenin katıldığı piknikte konuşan Başkan Altınok, “En keyif aldığım etkinliklerden birinde olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bugün meleklerimizle ve çiçeklerimizle birlikte tertemiz bir dünyadayız. Bir engellimizin gönlü tüm dünyadan daha zengindir. Onlar başımızın tacıdır. Engelli ailelerimiz de başımızın tacıdır. İnşallah yakın zamanda kalıcı engelli misafirhanemizi de hizmete açacak ve ailelerimize büyük bir rahatlık sağlayacağız” dedi.

“Engellilerimizin önündeki setleri, perdeleri kaldırdık”

Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için Keçiören Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların 1994’te başladığını da hatırlatan Altınok, “Altınok’un 1994’ten beri engelliler için büyük emeği var. Engelli vatandaşlarımızın problemleri için daha Aile Bakanlığı yokken bizler engelsiz şehirler, engelsiz yaşam diyerek çalışmalara başladık. Engellilerimizin önündeki setleri, perdeleri kaldırdık. Vatandaşlarımızın sorunlarını kamuya mal etmek, kamuya duyurmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yasalar çıkarmasını sağlamak için gayret gösterdik. Türkiye’de ilk defa bir belediye tarafından direk hizmet veren asansörlü engelli aracı hizmetini biz başlattık. Ayrıca bir de Ovacık Mahallemize Engelli Eğitim Merkezi yaptık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze verdik. İmar konularında da önemli değişiklikler yaptık. 5 kat ve üzerine asansör zorunluluğu vardı. Bunu değiştirdik ve o tarihten itibaren Keçiören’de yapılan tüm binalarda asansörü zorunlu tuttuk. Bunları da ilk defa biz yaptık” ifadelerini kullandı.

Altınok, piknik alanında bulunan engellilerle ve aileleriyle yakından ilgilenirken onlarla tek tek hatıra fotoğrafı da çektirdi.