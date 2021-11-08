Keçiören’de hatıra ormanı kuruldu, lösemiye dikkat çekildi

Keçiören Kartaltepe Kent Ormanı ağaçlandırma alanında fidan dikme töreni gerçekleştirildi.

Keçiören’de ikamet eden, 14 yaşında lösemi hastalığına yakalanan ve 17 yaşında yaşamını yitiren Seyfettin Atakan Dursun’un ismini yaşatmak için baba Ali Dursun ve anne Meral Dursun tarafından hatıra ormanı kuruldu. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’na denk gelen fidan dikme programında, lösemili çocukların tedavisinin mümkün olduğuna dikkat çekilirken, lösemi ile mücadelede toplumsal farkındalığın önemli olduğunun altı çizildi.

Gerçekleştirilen ’Seyfettin Atakan Dursun Hatıra Ormanı Ağaç Dikme Töreni’ne katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Seyfettin Atakan Dursun’un ismini verdiğimiz ağaçlandırma alanımızda onu ebediyen yaşatacağız. Birçok açılış, birçok farklı programlar yapıyoruz ama bu program hepsinden daha farklı, daha anlamlı, daha gönülden bir programdır. Atakan’ın ruhu burada. Ailemiz de her daim buraya gelecek, ziyaret edecek, bir ses alacak, bir ses verecek. Böyle bir programa vesile olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Başkan Altınok, Dursun ailesinin çocukları Atakan adına hatıra ormanı kurarak onun adını yaşattıklarını ve doğaya karşı önemli bir işe imza attıklarını aktararak şunları söyledi:

“İnsanoğlu doğuyor, doğmadan önce bir kaderi var. Rabbim bize bu dünyada ne kadar vakit verdi, ne kadar nefes verdi, ne kadar zamanımız var bizler bilmiyoruz. Bunu sadece Rabbim biliyor. Rabbime inancımız tam ve sonsuz. Vakit bittiği zaman ruh çekiliyor, emanet geldiği yere gidiyor. Bizim inancımıza göre, bir fani âlem bir de baki âlem var. Her türlü mal, mülk, makam, servet Rabbimindir. Bu hep böyle olmuştur, böyle de devam edecektir. Dolayısıyla her canlı ölümü tadacaktır. Atakan 14 yaşında, yolun başında yaşamını kaybetti. Allah, Dursun ailesine sabırlar versin. Atakan melek olarak geldi bu dünyaya ve melek olarak da gitti. Şu anda ruhu bizlerle birlikte. Bu yalan dünyanın kirliliğini görmeden, yaşamadan tertemiz gitti. Yani ölesi canlar değil tenlerdir. Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V) Hazreti Fatıma dışındaki tüm çocuklarını kendi eliyle gömüyor. Gömerken de ağladığını görüyorlar. ’Sen de mi ağlıyorsun yüce insan’ diyorlar. O da diyor ki, ‘Göz değil öz ağlıyor.’ Dolayısıyla isyan etmemek lazım ama Allah kimseye de evlat acısı vermesin.”

Hatıra ormanı kurarak hayalinin gerçekleştiğini söyleyen ve duygu dolu bir konuşma yapan anne Meral Dursun ise, “İsteğimizi kırmayıp umutlarımızı yeşerten Başkanımız Turgut Altınok’a teşekkür ederiz. Böyle bir hayalim vardı, gerçekleşmiş oldu. Bizleri hayalimize yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Allah ne muradınız varsa versin. Çok mutluyum, duygularımı kelimelerle anlatamıyorum. Atakan’ın da böyle bir hayali vardı. O hayatta iken bunu gerçekleştirmek istedik ama o yokken bunu gerçekleştirmek nasip oldu. Dualarımız kabul oldu, herkese çok teşekkür ederim” dedi.