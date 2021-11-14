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Keçiören Belediyesi’nden moral ve motivasyon konseri

Keçiören Belediyesi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Moral ve Motivasyon Konseri düzenlendi. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şeker çocuklarımız için düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlik vasıtasıyla kamuoyunda onların seslerini ve taleplerini duyurmak istiyoruz, fidanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Haberde İnsan 14.11.2021, 13:26
Keçiören Belediyesi’nden moral ve motivasyon konseri

Keçiören Belediyesi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Moral ve Motivasyon Konseri düzenlendi. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şeker çocuklarımız için düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlik vasıtasıyla kamuoyunda onların seslerini ve taleplerini duyurmak istiyoruz, fidanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Keçiören Belediyesi ve Tip 1 Diyabet ve Teknoloji Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen Moral ve Motivasyon Konseri’nde gönüllü olarak Özlem Üngör, Selma Geçer, Gülşen Kutlu, Bahadır Özüşen ve Nurullah Akçayır sahne aldı.

Tip 1 Diyabet ve Teknoloji Derneği temsilcileri ile birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı konserde katılımcılara hitaben önemli mesajlar veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Diyabetli çocuklarımız ve gençlerimiz ülkemizin istikbalidir. Onların sağlıklı ve özgüven sahibi olması, geleceğe umutla bakması çok önemli. Çocukların gönülleri milyonlarca gönüldür, şu an çocuklarımızla ve aileleriyle birlikte sevgi okyanusundayız. Altınok bir nefer olarak, diyabetli çocuklarımızın sesini duyurmak için yapılması gereken ne varsa yapacak. Şeker çocuklarımız için düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlik vasıtasıyla kamuoyunda talepleri duyurmak istedik. Böylesine güzel bir etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Birbirinden kıymetli sanatçıların sahne aldığı konserin sonunda Başkan Altınok ve diğer katılımcılar ’Ölürüm Türkiye’m’ isimli eseri hep bir ağızdan seslendirdiler. Program plaket ve çiçek takdiminin ardından sona erdi.

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