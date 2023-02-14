Keçiören Belediyesi deprem bölgesine hijyen kiti gönderdi

Keçiören Belediyesi tarafından deprem bölgelerine N95 maske, kolonya ve dezenfektandan oluşan hijyen kiti gönderildi.

Keçiören Belediyesi tarafından deprem bölgelerine N95 maske, kolonya ve dezenfektandan oluşan hijyen kiti gönderildi. Belediyenin Ar-Ge merkezinde üretilen kolonya ve dezenfektan ile N95 maskeler gönüllüler ve belediye ekiplerince temizlik kurallarına uygun olarak paketlendi. Kolilere konulan hijyen kiti; deprem bölgesinde bulunan depremzedelere, arama kurtarma ekiplerine, gazetecilere ve gönüllü vatandaşlara dağıtılacak.

Gazeteciler Cemiyeti vasıtasıyla deprem bölgesine gönderilen hijyen kitlerinin bölgede oluşabilecek salgın ve diğer hastalıklara karşı önlem amaçlı sevk edildiğini, N95 maskelerin ise enkaz noktalarında görev yapanlar için önemli olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Deprem bölgesinde zor şartlarda görev yapan arama-kurtarma ekipleri, gazeteciler, gönüllü vatandaşlar ve en önemlisi de depremzedelerimizin sağlığını korumak zorundayız. Bu anlamda belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek hijyen kiti oluşturduk. Koliler dolusu hijyen kitimizi deprem bölgesine ulaştırdık" dedi.