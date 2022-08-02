Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Türk ve yabancı öğrencileri makamında ağırladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ‘EUstudents in EUwonderland’ (AB Öğrencileri Harikalar Diyarında) projesi çerçevesinde gelen Türk ve yabancı öğrencileri ağırladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Keçiören Kuyubaşı Şehit Oğuzhan Duyar Ortaokulunun ortaklaşa yürüttüğü ‘EUstudents in EUwonderland’ (AB Öğrencileri Harikalar Diyarında) projesi çerçevesinde Keçiören’e gelen Türk ve yabancı heyetten oluşan öğrenci ve öğretmenleri makamında misafir etti.

Proje çerçevesinde Bulgaristan, İtalya ve Slovenya’dan gelen öğretmen ve öğrenciler ile Tarsus Ayşe Mirici Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri; ilçedeki Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti ve Estergon Türk Kültür Merkezi’ni de ziyaret etti. Projede yer alan Keçiören Kuyubaşı Şehit Oğuzhan Duyar Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, misafirlere ev sahipliği yaptı.

“Dünya barışını inşa edecek olan çocuklarımıza her zaman destek vermeye hazırız”

Öğrencilerle yakından ilgilenen ve Keçiören’e gerçekleştirilen ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Altınok, “Hem ülkemiz hem de dünya barışı için bu tür kültürel geziler çok önemli. Çocuklarımızın ve gençlerimizin temiz bir dünyası var. Dünya barışını inşa edecek olan çocuklarımıza her zaman destek vermeye hazırız. Bulgaristan, İtalya, Slovenya ve Mersin Tarsus’tan gelen öğretmen ve öğrencilerimizi belediyemizde, güzel Keçiören’imizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Gün boyunca şehrimizdeki birçok eseri ve turistik merkezlerimizi gezme fırsatı buldular. İlçemizde ev sahibi konumunda olan Kuyubaşı Şehit Oğuzhan Duyar Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.