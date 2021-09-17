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Keçinin motosiklet yolculuğu gülümsetti

Antalya’nın Serik ilçesinde keçinin motosikletle olan yolculuğu görenleri gülümsetti.

Haberde İnsan 17.09.2021, 09:58
Keçinin motosiklet yolculuğu gülümsetti

Antalya’nın Serik ilçesinde keçinin motosikletle olan yolculuğu görenleri gülümsetti.

Serik ilçesine bağlı Çatma Mahallesinde plakası bulunmayan bir motosiklete binen kişi, önüne bindirdiği keçiyi motosikletle taşıdı. Hem kendini, hem yoldaki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan yolculukta keçiyi motosiklet önünde görenler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntüler izleyenleri şaşkına çevirse de gülümseten anlar ortaya çıktı.

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