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Keçe, kadınların iğne darbeleriyle sanata dönüşüyor

Tarihin en eski tekstil malzemesi olarak bilinen keçeler Adıyaman’da kadınların iğne darbeleriyle sanata dönüşüyor.

Haberde İnsan 25.12.2021, 10:31
Keçe, kadınların iğne darbeleriyle sanata dönüşüyor

Tarihin en eski tekstil malzemesi olarak bilinen keçeler Adıyaman’da kadınların iğne darbeleriyle sanata dönüşüyor.

Sırt, bel ve baş ağrılarına iyi geldiği bilim insanları tarafından açıklanan keçenin insanı rahatlatan bir özelliğinin olduğu biliniyor. Koyun yününden elde edilen ve çok eski bir Türk sanatı olarak bilinen keçe işlemeciliği bir benzeri olan ‘keçe iğneleme’ sanatını Adıyamanlı kadınlar icra ediyor.

Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları kapsamında ilk kez, ‘keçe iğneleme’ kursu açıldı. Usta Öğretici Leyla Güzelkaya tarafından 22 kadına keçe iğnelemeyi öğretiyor. Keçe kumaşı hazırlandıktan sonra çizilen resimlerin üzerine özel keçe iğnesiyle keçeler işleniyor. Unutulmaya yüz tutan keçe iğneleme, gelecek nesillere kursa katılan kadınlar tarafından aktarılacak. Kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, keçe iğneleme kursunun Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları kapsamında açıldığını belirterek, “Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları kapsamında 27 çeşit kursumuz var. Bu kurslarda 2 binin üzerinde kursiyer kurs görüyor. Bu kurslarda 3 şeyi amaçlıyoruz. Atıl olan istihdamı üretime katıyoruz. Ev hanımlarımız için bir terapi görevi görüyor. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı gün yüzüne çıkartıyoruz. Kursiyerlerine maddi katkı sağlıyoruz” dedi.

Usta Öğretici Leyla Güzelkaya ise konuşmasında, unutulmaya yüz tutmuş ilk tekstil ürünü olan keçeyi kullanarak şekil verdiklerini belirterek, “Altı aylık koyunun yünü keçe oluyor. Onları önce organik boya ile boyuyoruz. Onları daha sonra kumaş haline getiriyoruz. Kumaştan sonra bunların üzerine panolar yapıyoruz, çantalar, ayakkabılar, şapkalar yapıyoruz. Tekstil ürünlerinde de yaptığımız örgülerin üzerine kullanıyoruz.

Keçenin sağlık açısından çok faydaları var. Eskiden atalarımız başı ve beli ağrıyanları keçe kilimin üzerinde yatırırlar, baş ve bel ağrısını alıyor. Vücuttaki negatif elektriği alıp pozitif elektrik veriyor. İnsanı rahatlatıyor, mutlu ediyor. Günümüzde o kadar psikolojik rahatsızlıklar var ki, keçeyle bunun terapisi oluyor. Kadınlarımız buraya geldiklerinde mutlu olduklarını, eve huzurlu şekilde gittiklerini söylüyorlar” diye konuştu.

Kursiyerler ise keçe iğneleme ile stres attıklarını, rahatladıklarını ve mutlu olduklarını dile getirdi.

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