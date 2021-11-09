Keban Baraj gölünde ikinci defa görüntülendi, havyarı tam 2 milyon liraya alıcı buluyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir balıkçının ağına Sibirya Mersin balığı takıldı. Bölgede ikinci defa görülen balığın etinin 100 liraya, havyarının ise 2 milyon liraya kadar alıcı bulduğu öğrenildi.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Uzungöl köyünde Keban Baraj Gölü sularında balıkçılık yapan Muharrem Koçer isimli balıkçının ağına Sibirya Mersin balığı takıldı. Balığı inceleyen Koçer, şaşkınlık içerisinde hayvanı bir süre inceledi. Koçer bu türü ilk defa gördüğünü belirtirken, yakaladığı balığı daha sonra tekrar suya bıraktı.

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın Temizer, Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Sibirya Mersin balığının Keban Baraj Gölünde görülmesinin önemli olduğunu söyledi. Doç. Dr. Temizer, "Dünyada sayılı denizlerde yaşayan bu balıkların baraj gölüne yumurtaları bırakmaları halinde havyar üretimine olanak sağlayacaktır. Bu da ciddi derecede öneme sahip bir olaydır. Bu balığın eti maksimum 300 lirayken, havyarı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

Bölgede daha önce de Sibirya Mersin Balığı görülmüştü.