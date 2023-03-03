Kdz. Ereğli’de EYT yoğunluğu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası’nın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından, Kdz. Ereğli’de de sabahın erken saatlerinde vatandaşlar SGK binalarında yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından, çok sayıda vatandaş kararın çıkmasını bekliyordu. Geçtiğimiz gün meclisten geçen EYT Yasası’nın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Kdz. Ereğli’de de vatandaşlar SGK binalarında yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu binalarına gelen vatandaşlar, personelin yönlendirmeleri ile emeklilik dilekçelerini verdi. Yaşanan yoğunluk ile birlikte SGK personeli de tam kapasite olarak hizmet vermeye başladı. Ayrıca SGK binalarına gelmek istemeyen vatandaşlar da emekli olmak için e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor.