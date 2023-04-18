Kdz. Ereğli Terminalinde bayram yoğunluğu yok

Kdz. Ereğli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Ramazan Bayramı’na sayılı günler kalmasına rağmen beklenilen yolcu yoğunluğunun olmadığı görüldü. Otobüs firmalarının yetkilileri yoğunluğun az olmasının nedenini bayram tatilinin kısa olmasına ve şu sıralar uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerinin şehirde olmamasına bağladı.

21 Nisan Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan Pazar günü sona erecek Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Kdz. Ereğli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde beklenilen yoğunluk oluşmadı.

Türkiye’nin dört bir yanına ulaşımın sağlandığı terminalde hareket saati gelen otobüslerin çok az sayıda yolcu ile kalktığı gözlendi.

Firma yetkilileri yolcu yoğunluğunun az olmasının nedenini bayram tatilinin 3 gün gibi kısa bir süre olmasına ve 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin ardından alınan karar gereği şu sıralar uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerinin şehirde olmamasına bağladı.

Daha önceki yıllarda vatandaşların bayram tatili için haftalar öncesinden yer ayırttıklarına dikkat çeken firma yetkilileri; yaklaşık bir hafta önce bilet fiyatlarına yapılan yüzde 30 ila 40 oranındaki zamların da yolcu yoğunluğunun azalmasında etken olduğunu kaydetti.