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KDK’nin oluşturduğu “Karabağ İnsan Hakları İnceleme Raporu” paylaşıldı

Türkiye Ombudsmanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Başkanı Şeref Malkoç’un Ermenistan’ın Karabağ’daki insan hakları ihlallerini inceleyerek elde ettiği tespitlerin İİTOB adına rapor haline getirilmiş kitapçığı kamuoyu ile paylaşıldı.

Haberde İnsan 16.05.2022, 13:59
KDK’nin oluşturduğu “Karabağ İnsan Hakları İnceleme Raporu” paylaşıldı

Türkiye Ombudsmanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Başkanı Şeref Malkoç’un Ermenistan’ın Karabağ’daki insan hakları ihlallerini inceleyerek elde ettiği tespitlerin İİTOB adına rapor haline getirilmiş kitapçığı kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye Ombudsmanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Başkanı Şeref Malkoç’un Ermenistan’ın Karabağ’daki insan hakları ihlallerini inceleyerek elde ettiği tespitlerin İİTOB adına rapor haline getirilmiş hali kamuoyu ile paylaşıldı. Malkoç’un Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva ile Kamu Denetçiliği Kurumu’nda (KDK) düzenlediği basın toplantısıyla detayları paylaşılan “Karabağ İnsan Hakları İnceleme Raporu”nda, Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarına yerleştirilen mayınların temizlenme çalışmaları, işgal döneminde saldırılar ve bakımsızlık nedeniyle zarar gören tarihi ve kültürel miraslara yer verildi.

İlk rapordaki amaç masumları öldürenleri Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne çıkarmak

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan bölgelerini ve saldırıya maruz kalan sivil yerleşim yerlerini inceleyerek iki ayrı rapor hazırladıklarını belirten Ombudsman Şeref Malkoç, ilk raporun Azerbaycan-Ermenistan savaş bölgelerindeki Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı insan hakları ihlali olduğunu not düşerek, “Bu rapordaki amacımız buradaki cinayetleri, uzun menzilli füzelerle öldürülen masum çocukları, kadınları, erkekleri, yapılan tahribatı yerinde tespit etmekti. Ardından bunları dünya kamuoyuna duyurup belgelemek ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde bu suçu işleyenleri tespit edip bugün olmazsa yarın, Uluslararası Ceza Mahkemesi önüne çıkarmaktı. Bu raporumuz önemli ölçüde hedefine ulaşmıştır. Hem Azerbaycan’ın kayıtlarında hem de uluslararası kayıtlarda yerini almıştır” dedi.

“Ermenistan devlet yetkilileri hala bu mayınların haritalarını vermiş değiller”

Azerbaycan ziyareti çerçevesinde oluşturulan ikinci raporda ise hem kültürel mirasın yok edilmesi hem de Ermenistan devletinin Azerbaycan topraklarında sakladıkları mayınlarla ilgili olduğunu söyleyen Türkiye Ombudsmanı Malkoç, Ermenistan devletinin 30 yıla yakın Azerbaycan’ın dörtte birini işgal ettiğini hatırlattı. Malkoç, şunları kaydetti:

“Burada toprağa gömdükleri mayınlar var. Azerbaycan nüfusunun dörtte biri bu bölgeyi terk etmiş, göç etmiş, kendi topraklarına, babalarının mezarlarına, vatan toprağına dönmek istiyorlar. Ancak Ermenistan devlet yetkilileri hala bu mayınların haritalarını vermiş değiller. Dünya kamuoyunun dikkatini çekmek, bu anlamda dünyadaki bütün ombudsmanların ve insan hakları kuruluşlarını duyarlı hale getirerek Ermenistan devletinin Azerbaycan topraklarında gömdükleri, toprağa koydukları mayınların haritasını Azerbaycan’a vermek için insan hakları açısından bir kamuoyu oluşturmaktır. Diğer bir hedefimiz ise Ermenistan’ın işgal ettiği topraklarda tarihi ve kültürel mirası nasıl tahrip ettiğini belgelemek. Mesela camileri ahır yapmışlar. Azerbaycan’ın sembolü niteliğindeki eserleri yok etmişler, kırmışlar, dağıtmışlar, bir kısmını alıp götürmüşler. Bunları tespit edip hem tarihe not düşmek hem de ilerleyen zaman esnasında tahrip edilen eserlerin onarılmasına katkıda bulunmak istedik. İnsanlık adına, insan hakları adına, hukukun üstünlüğü adına birazcık katkımız olacaksa bundan memnuniyet duyacağız.”

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