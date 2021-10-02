KDK, vefat eden eşinin yanından mezar almak isteyen vatandaşın sorununu çözdü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), vefat eden eşinin yanından mezar almak isteyen vatandaşın sorununu idari görüşmelerinin ardından çözdü.

KDK’ya başvuru yapan vatandaş, Şubat 2021 tarihinde vefat eden eşinin mezar yerinin yanını satın almak için Nisan 2021 tarihinde ilgili idareye başvurduğunu ancak İdare tarafından Belediye Meclis Kararına istinaden belirlenen 7 günlük sürenin geçmesi gerekçe gösterilerek mezar yeri satışı yapılamadığını belirtti.

7 iş günü içinde başvuru yapmaları gerektiğini bilmediklerini söyleyen başvurucu, üstelik bu kadar taze acıları var iken bunu düşünecek durumda olmadıklarını kaydetti. Başvurucu, mezar yeri konusunda eşinin vasiyeti olduğu için manevi değerinin yüksek olduğunu, bu sebeple eşinin yanından mezar yeri satın alma hakkının kendisinde olması gerektiğini bildirdi.

Başvurucu, mezar yerinin satışının gerçekleşmesi ve sorununa çözüm bulunması için çözümü Kamu Denetçiliği Kurumu’nda (KDK) aradı. KDK girişimiyle, vatandaşın mezar yeri satış işlemine ilişkin talebi gerçekleştirildi. Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için ilgili idare ile görüşmeler yaptı. İlgili idare görüşmelerin ardından, vatandaşın şikâyete konu olan mezar yeri satış işlemine dair taleplerinin karşılandığının bilgisini KDK’ya verdi.