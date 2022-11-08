Kazım Karabekir’in torunu Ferhan Ayasbeyoğlu toprağa verildi

Beyin kanaması sonucu 60 yaşında hayatını kaybeden, milli mücadele kahramanlarından Kazım Karabekir’in torunu Ferhan Ayasbeyoğlu, Şakirin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Milli mücadele kahramanlarından Kazım Karabekir’in 60 yaşındaki torunu Ferhan Ayasbeyoğlu, beyin kanaması sonucu kaldırıldığı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ferhan Ayasbeyoğlu, Üsküdar’da Şakirin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye, Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Gazeteci Murat Bardakçı, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve çok sayıda yakını ve seveni katıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, “Çok değerli bir insanı kaybettik. Atatürk’ün silah arkadaşı Kazım Karabekir’in torunu Ferhan Karabekir Ayasbeyoğlu’nu kaybettik. Üzüntümüz çok büyük çok ani bir ölüm oldu. Çok fazla paylaşım yaptık bugüne kadar, çok fazla sürüşte, kortejlerde bir araya geldik. Çok fazla faaliyete bir araya geldik, gerçekten boşluğu dolmayacak bir insan, çok kıymetli bir insan. Sevenleri ve ailesi perişan durumda biz de son görevimizi yapmaya geldik” dedi.