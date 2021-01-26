Kazım Karabekir kimdir?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e verdiği destekle İstiklal Mücadelesine bambaşka bir yer edindiren asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, ölümünün 73. yılında yad ediliyor.

Büyük Kumandan Kazım Karabekir 23 Temmuz 1882'de İstanbul'da doğdu.

Kuleli Askeri İdadisinde öğrenim gördü, 1902'de Harbiye Mektebi'ni bitirdi.

1905'te Erkan-ı Harbiye'den yüzbaşı rütbesiyle mezun olan Karabekir, bu dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Rumeli 'de teşkilatlanmasında önemli rol oynadı.

II. Meşrutiyet'in ilanının ardından Edirne'deki 3. Ordu Komutanlığına atandı. 1909 yılında 31 Mart Ayaklanmasının bastırılmasında görev aldı.

CEPHEDEN CEPHEYE KOŞTU

Karabekir 14 Nisan 1912'de binbaşılığa yükseldi.

Balkan Savaşları döneminde Trakya Sınır Komiseri olarak önemli görevler yaptı.

Karabekir 1915'de Çanakkale Savaşı'nın başlaması üzerine cepheye geçti.

Kerevizdere'de Fransızlar'a karşı aylarca mücadele etti. 1916'da Kutü'l-Amare'yi kuşatan 18. Kolordu Komutanlığına getirildi, daha sonra Kafkas Cephesi'nde kolordu komutanlığına tayin edildi.

Mütarekeden sonra 1919 baharında Erzurum’da 15. Kolordu Komutanlığına getirilen, Ordu Müfettişi olarak bölgeye gelen Mustafa Kemal Paşa’ya görevinden ayrılmasına rağmen destek sağlamaya devam eden Kazım Karabekir, Kurtuluş Savaşı boyunca Doğu Cephesi komutanlığı yaptı.

ERMENİ ORDUSUNU BOZGUNA UĞRATTI

15 Kasım 1920'de Ermeni ordusunu büyük bir bozguna uğratan Karabekir Paşa, Rus Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti'yle de Kars Antlaşması görüşmelerini yürüttü.

Daha sonra I. Ordu Müfettişliğine tayin edilen Karabekir, 1923'te İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

Karabekir; Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez, Adnan Adıvar ve arkadaşları ile 27 Kasım 1924'te cumhuriyetin ilk muhalefet partisi Terrakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurup genel başkanı oldu.

ŞEYH SAİT İSYANI İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Terrakkiperver Cumhuriyet Fırkas Şeyh Sait İsyanı nedeniyle 3 Haziran 1925'te kapatıldı.

Karabekir, 22 Haziran 1926'da İzmir'de Mustafa Kemal'e düzenlenen suikasttan haberdar olduğu halde bildirmediği iddiasıyla tutuklandı ve İstiklal Mahkemesi'nde idamla yargılandı ancak mahkeme heyetinin oy birliğiyle beraat etti.

İkinci dönem milletvekilliği bitince Kazım Karabekir, 5 Aralık 1927'den 1938'e değin Erenköy'deki bugün müze olan köşkünde inzivaya çekildi.

Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı olunca Karabekir de 31 Aralık 1938'de İstanbul milletvekili oldu, 23 Temmuz 1946'da TBMM Başkanı seçildi.

26 Ocak 1948'de Ankara'da vefat eden Kazım Karabekir, önce Hava Şehitleri Mezarlığı'na defnedildi, ardından 30 Ağustos 1988'de Atatürk Orman Çiftliği'nde oluşturulan Devlet Mezarlığı'na nakledildi.

TÜM ANILARINI YAZDI

Kazım Karabekir arşiv niteliği taşıyan aralarında "Birinci Cihan Harbi", "İstiklal Harbimiz", "İzmir Suikastı", "Çocuklara Öğütler", "Hayatım", "İttihat ve Terrakki Cemiyeti 1896-1909", "Ermeni Dosyası", " İngiltere, İtalya ve Habeş Harbi", "Çocuk, Davamız", "İstiklal Harbimizin Esasları", "Sanayi Projelerimiz", "İktisat Esaslarımız", "İstiklal Harbimizde İttihad Terrakki ve Enver Paşa", "İtalya ve Habeş", "Sarıkamış-Kars ve Ötesi" ve "Erzincan ve Erzurum'un Kurtuluşu" olan 17 eser kaleme aldı.