Kazım Amca hayatını kurtaran pilotlarla bir araya geldi

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Kazım Gülgezer, kendisini helikopterle hastaneye yetiştirerek hayatını kurtaran pilotlarla bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, İl Emniyet Müdürlüğüne ait skorsky helikopterle hastaneye ulaştırılmıştı. Akşam saatlerinde Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Gülgezer, çığ tehlikesi dolayısıyla karayolu vasıtasıyla il merkezine sevkinin mümkün olmaması nedeniyle ilçeye helikopter sevk edilmişti. Bahçesaray’dan alınan hasta kısa sürede hastaneye ulaştırılmış ve buradaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Bunun üzerine Havacılık Şube Müdürlüğü pilot ekipleri, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan Kazım Gülgezer’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Havacılık Şube Müdürü Dr. Hanifi Sever, 112 acil çağrı merkezi tarafından Bahçesaray’da kalp krizi geçiren hastanın bilgisi geldiğini belirtti. Bunun üzerine uçuş ekiplerinin hemen görev aldığını ifade eden Şube Müdürü Sever, “Daha sonra helikopter pilotları ile teknisyenler ivedi bir şekilde Bahçesaray’a ulaştı. Akabinde hastayı alarak kendi filomuza iniş yaptık. Ambulansla hastaneye sevkini sağladık. Bununla gurur duyuyoruz. Hastanın da sağlığına kavuşmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Yarın kimlerin ne olacağı belirsiz. Ancak bizler her zaman Türkiye’nin her köşesinde vatandaşlarımızın yanında olacağız” dedi.

Akşam saatlerinde rahatsızlandığını ve mahallelerinde görev yapan öğretmen tarafından ilçe merkezindeki hastaneye götürüldüğünü ifade eden Kazım Gülgezer ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından ilçeye gelen helikopterle Van’a getirildiğini anlattı. Gülgezer, hayatını kurtaran Havacılık Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.