Kazı çalışması sırasında Anneler Günü sürprizi

İzmir’de en büyük hayalinin oğlunun kendisini kepçe kullanırken görmesi olduğunu söyleyen iş makinesi operatörü Nurcan Özgül Fetah’ın hayali bir sürprizle gerçek oldu. Anneler Günü’nde oğlu Çınar şantiyede kendisini ziyaret eden Fetah, gözyaşlarına hakim olamadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nde iş makinesi operatörü olarak ocak ayında göreve başlayan Nurcan Özgül Fetah, bir hayalini daha gerçekleştirdi. Eğitim aldığı sırada verdiği röportajda en büyük hayalinin oğlunun kendisini çalışırken görmesi olduğunu söyleyen Fetah’a oğlu Çınar, Anneler Günü’nde sürpriz yaptı. Karşıyaka Sancaklı Mahallesi’nde kazı çalışması yaptığı sırada karşısında oğlunu gören kadın, gözyaşlarına hakim olamadı. Babasıyla birlikte çalışma alanına gelen Çınar, elinde iş makinesi oyuncağı ve çiçekle annesine sarıldı.

“Oğlumu görünce ağlamaya başladım”

Bornova Özkanlar’da butik pasta dükkanı işleten ancak 30 Ekim 2020 İzmir depreminde dükkanı yerle bir olan Fetah, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden iş başvurusunda bulundu. Fetah, “Hayalim gerçekleşti. Oğlumu karşımda gördüğümde ağlamaya başladım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan’a çok teşekkür ederim. Bu projenin içerisinde yer almaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Oğlum arkadaşlarına hep beni anlatıyormuş. Arkadaşları benimle tanışmak istiyor, öğretmenleri de beni arayıp tebrik ediyor. Oğlumun benimle mesleğimden dolayı gururlanması ayrı bir mutluluk veriyor” dedi.

Fetah, “İZSU’da herkes bize güveniyor ve destek çıkıyor. İlk işe başladığımda şantiye alanında biraz korkmuştum. ’Nasıl yaparım, nasıl başarabilirim, adapte olabilirim?’ diye kafamda soru işaretleri vardı ama o kadar güzel karşılayıp yanımızda oldular ki, iyi ki ben internette başvuruyu görüp buralara kadar gelmişim" diye konuştu.

Çınar Fetah ise, “İlk defa böyle bir makineye bindim. Oyuncakla uzaktan yakından ilgisi yok. 10 yaşındayım, Anneler Günü’nde bu zamana kadar en güzel hediyeyi bugün anneme verdim. Annemi iş makinesini kullanırken gördüğüm için çok heyecanlandım. Arkadaşlarımın anneleri ya öğretmen ya avukat. Hepsinin bilindik meslekleri var ama annemin işi çok zorlu” ifadelerini kullandı.